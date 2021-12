Luego de la noticia que se volvió internacional, donde una mujer originaria de Cuba fue asesinada en la ciudad de Cancún y que recibió al menos cinco disparos de arma de fuego, este día comenzó a trascender información el cual indica que ya detuvieron al presunto culpable por elementos de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a los primeros informes, la detención ocurrió el pasado viernes 3 de diciembre durante la tarde-noche en el municipio de Cozumel, en un domicilio ubicado la calle Nao con Proa de la colonia Altamar, hasta donde llegaron los agentes ministeriales para cumplir una orden de cateo, quienes fueron apoyados por la Policía Quintana Roo.

La FGE aún no confirma la información de manera oficial

Trasciende detención de presunto asesino de Dayami, “la barbie de la salsa”

En dichas diligencias las los oficiales hallaron varias dosis de droga y un arma de fuego, los cuales fueron asegurados, además de una persona del sexo masculino, el cual también fue llevado de inmediato a las intalaciones de la Fiscalía de Quintana Roo con sede en Cancún, para deteminar sus situación jurídica.

Aunque la autoridad no ha confirmado que este sujeto haya sido el responsable de asesinar a Dayami, “la barbie de la salsa”, fuentes cercanas a las corporación indica que si lo es, se espera que en los próximos días lo den a conocer de manera oficial, sin embargo, en caso de no estar involucrado, no informarán sobre dicho cateo, sino hasta el lunes, en el balance semanal de trabajo de la FGE.

Recordemos que la cantante cubana, fue ejecutada el pasado sábado 27 de noviembre, en el fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, en la Supermanzana 202, cuando se encontraba en el patio de su hogar, de pronto un solitario sujeto abordo de una motocicleta bajo de su unidad y disparó en más de cinco ocasiones.

Trasciende detención de presunto asesino de Dayami, “la barbie de la salsa”

En ese momento, comenzó a divulgarse una información, que hasta el momento tampoco ha sido confirmada, donde se dice que el presunto culpable es su ex-pareja sentimental, pues según la occisa mandó mensajes a sus amigos y conocidos que si le pasa algo, su asesino ya tiene nombre y apellido. Las investigaciones continúan.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Lee más notas en La Verdad Noticias.