Trascendió detención del ex-vocero de Borge; él explicó qué fue lo que pasó

Luego de que comenzó a circular fotos en redes sociales, así como en grupos de Whatsapp, sobre la detención del ex-vocero de Borge y que además lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el mismo acusado desmintió los hechos y según él, no se trató de una orden de aprehensión, sino una revisión de rutina o de seguridad.

Las diversas informaciones que trascendieron en las redes es que Rangel Rosado fue detenido luego de encontrarle diversas dosis de droga, incluso se dijo que él y sus cómplices fueron llevados a la Fiscalía Contra el Narcomenudeo, además, de que las autoridades federales tenían una orden de aprehensión.

Explicó cómo fueron los hechos

Fue pasadas las 17:00 horas de este lunes 21 de febrero, cuando a través de un video difundido por el medio de comunicación “El Despertador de Quintana Roo”, misma empresa que es del antes mencionado, desmintió todo lo antes dicho y afirmó que en ningún momento hubo un aseguramiento.

“Nunca hubo un traslado a ninguna oficina ni de seguridad pública, ni de la fiscalía, ni del ejército, ni de la marina, ni de ninguna otra autoridad, quienes coordinaron este operativo”, señaló. Indicó también que él se encontraba con sus amigos y todos los fines de semana él y su grupo llamado “Los Cuarentones” y se reúnen en un restaurante de Puerto Juárez, en Playa del Niño.

Recalcó que la revisión tardó entre 5 a 10 minutos, aproximadamente, y después de ello regresaron al restaurante, añadió que las autoridades se portaron amables y en ningún momento hubo una agresión verbal, ni por parte de él, ni mucho menos del Ejército y la Marina. “Nos revisaron bolsas, zapatos, mochilas y eso fue todo. Nunca fui detenido y tampoco ni mis amigos”, enfatizó.

“Si hubiera cometido algún ilícito me hubieran trasladado, me hubieran hecho todos los trámites legales previos a la detención y la prueba de que nunca fui trasladado ni a la policía, ni a la Fiscalía, todo está documentado en mi cuenta de redes sociales”, subrayó el ex vocero del Estado.

