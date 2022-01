Tras hundimiento y muerte de menor en Cancún, afirman hay embarcaciones patito

Parece que las investigaciones tras los lamentables hechos ocurridos el pasado sábado 1 de enero, donde una embarcación con 22 personas a bordo, incluyendo al capitán y a su trabajador, se hundió y dejó el saldo de varios heridos y una menor de seis años muerta, sigue dando de qué hablar, pues resulta que la marina de donde zarpó la lancha ha sido denunciado en varias ocasiones por permitir embarcaciones patito.

De acuerdo con el señor Balan, trabajador en una de las marinas que sí está regularizada en Puerto Juárez, indicó que no es la primera vez que la marina “Pachos” está involucrada en lamentables hechos de hundimiento, sin embargo a pesar de pedir ayuda a la Capitanía de Puerto y otras autoridades, no hacen caso y dejan que esta y otras marinas sigan operando de manera irregular.

Irregularidades en la marina "Pachos"

Recalcó que la marina antes mencionada, siempre poner pretextos, como la falta de gasolina y de personal, que por ello no pueden vigilar sus embarcaciones, Balan indicó que “Pachos” tiene un edificio de dos plantas y dentro tienen un telescopio similar a los que utilizan para ver la luna, “ellos pueden ver a 10 o más kilómetros una embarcación, el edificio está preparado para eso, incluso dicha marina está a solo 300 metros de donde ocurrieron los hechos del pasado sábado, no entiendo cómo no lo detectaron a tiempo”, dijo.

Subrayó que hay varios casos de embarcaciones que han zarpado de esta mariana y son patitos, pero nadie hace nada y muy poco se da a conocer a los medios de comunicación, añadió que han sabido de casos de barcos que van al estado de Yucatán y se pierden, pero nadie dice nada, comentó que tal vez es por temor a represalias. Lo lamentable, según Balan, es que en ocasiones, ni la capitanía de puerto sabe nada.

“Por más que se pretende denunciar cada unidad portuaria que llega es imposible, pues constantemente cambian al titular de la capitanía de puerto, mientras que los de abajo siguen con los malos pasos, ya que ellos son los que están corrompidos, ellos deciden quien sale a trabajar y quién no, y si quieres chambear obviamente tienes que dar tu mochada, el capitán de arriba”, apuntó.

Enfatizó que al menos dos marinas trabajan con todos los permisos necesarios que marca la autoridad, es decir están reguladas y entre 6 y 7 están laborando de manera irregular. Aproximadamente hay un total de 100 o más embarcaciones solo en Puerto Juárez, de las cuales unas están varadas y otras en mantenimiento.

“Hemos detectado embarcaciones con matrículas extranjeras, prestando servicio público federal náutico en Cancún, en específico en la Zona Hotelera”, concluyó.

