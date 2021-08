Parece que la delincuencia ha causado temor y miedo entre la ciudadanía y ahora más, luego del asalto a un camión de Autocar de transporte público el 15 de agosto, lo que ha generado que los operadores tengan que tomar algunas medidas de prevención, para salvaguardar la vida de los pasajeros, así como de ellos mismos.

En entrevista con Rodrigo Gutierrez, conductor de dicha empresa desde hace más de 5 años y que en estos momentos opera la unidad de la Ruta 5, afirma que durante estos años que ha vivido en Cancún, es la segunda vez que oye sobre el asalto a un camión con pasajeros abordo y que él, juntamente con sus compañeros temen ser víctimas de la delincuencia.

Teme que sea otra Ciudad de México

Tras asalto en camión de Autocar, operadores se sienten inseguros en Cancún

“Triste lo que está viendo Cancún en estos momentos, así que ve, tengo un poco de temor, pues parece que Cancún se quiere convertir en una Ciudad de México, pues allí caso a diario hay reporte de asalto en unidades de transporte público, yo por eso también me fui de allí, pero aquí quieren hacer lo mismo”, dijo.

Relató y dio gracias a Dios porque hasta el momento no ha sufrido de algún asalto estando en labores, pero detalló que a veces carga consigo un palo u objeto pesado para tratar de defenderse, en caso de que algún delincuente no tenga arma de fuego, “si veo que saca su arma, pues qué más puedo hacer, nada, a pesar de que tenga mi machete, él me daría un plomazo”, argumentó.

Señaló Rodrigo, que así como él, existen muchos colegas que tienen miedo y más aquellos que tienen rutas donde no hay mucha gente, como el de la Ruta 54, donde no mucha gente toma ese camión y por consiguiente hay más peligro para los pocos pasajeros y el chofer, “lamento lo que le pasó a mi colega, en su lugar no me hubiera opuesto, al ver que sacaba su arma de fuego”, subrayó.

Añadió que las cámaras que hay en cada autobús, no son suficientes, aunque confirmó que todas funcionan a la perfección, pero eso no les garantiza su seguridad.

Por otra parte, La Verdad Noticias trató de contactar a la empresa Autocar para que de alguna declaración al respecto, sobre la manera en que prepara a sus choferes ante estas situaciones, pero nadie contestó en los dos diferentes números que están en su página oficial, de inmediato manda a buzón.

Tras asalto en camión de Autocar, operadores se sienten inseguros en Cancún

Por último, recordemos que el robo del 15 de agosto ocurrió pasadas las 15:00 horas del domingo, cuando un solitario sujeto se hizo pasar por pasajero, golpeó al conductor y robó los celulares de los pasajeros, para después huir con rumbo desconocido. Hasta el día de hoy no ha sido capturado.

Lee más notas en La Verdad Noticias.