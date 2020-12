Transporte público en Zona Hotelera sube a turistas extranjeros sin cubrebocas

La pandemia por COVID-19 no ha terminado y en Cancún autoridades federales, estatales y municipales piden todos los días no bajar la guardia, aplicando en todo momento las medidas sanitarias, pero al parecer esto no se hace cómo se debe, ya que choferes del transporte público en la Zona Hotelera le permiten a turistas extranjeros sin cubrebocas, esto a pesar del decreto en Quintana Roo.

Semanas atrás el gobernador del estado, Carlos Joaquín anunció la puesta en marcha de un decreto en la entidad, el cual hacia obligatoria el uso del tapabocas en todos los puntos del Caribe mexicano, sin embargo, en redes sociales ciudadanos molestos han evidenciado como no se está cumpliendo esta indicación como se debe.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles

Transporte público en Zona Hotelera sube a turistas extranjeros sin cubrebocas

Desde la conclusión de la cuarentena en Cancún, el transporte público ha sido protagonista de denuncias por parte de cancunenses, quienes a través de imágenes muestran molesto como los trabajadores del volante no respetan el número de pasajeros contemplado en el color amarillo dentro del semáforo epidemiológico estatal.

Noticias Cancún

Una de las fotografías revelada muestran como un par de turistas extranjeros de están apunto de abordar una ruta en la Zona Hotelera de Cancún pasea por las calles sin utilizar cubrebocas y aun así, según refiere la denuncia en redes sociales, les permitieron subir.

Transporte público en Zona Hotelera sube a turistas extranjeros sin cubrebocas

Turistas no usan cubrebocas en el transporte público

Hoy en día Cancún supera los siete mil contagios de COVID-19 y se corre el riesgo de tener un retroceso al color naranja, como ocurrió a nivel federal, situación que parecer no es tomada en cuenta por muchos sectores, entre ellos el transporte público.

Te recomendamos: Cocodrilo pasea a perrito muerto en laguna de Cancún

A pesar de estar actualmente en color amarillo dentro del semáforo epidemiológico, Cancún ha registrado durante los últimos días un repunte en los casos de COVID-19, situación que ha provocado preocupación entre las autoridades estatales y pone en riesgo uno de los objetivos principales dentro del plan de reactivación económica, alcanzar el verde.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ