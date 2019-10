Transporte público de Cancún, una aventura extrema para los usuarios (Video)

Para nadie es un secreto que diariamente cientos de usuarios del transporte público, en este caso de las combis, manifiestan su molestia por como manejan los choferes, quienes en ocasiones viajan a exceso de velocidad, metiéndose entre los automóviles para llegar más rápido o algo increíble que ha sido grabado en más de una ocasión por los pasajeros, conducir su unidad con la puerta principal abierta, lo cual pone en riesgo la vida de las personas.

Lo anterior hace que un viaje a bordo de las combis se convierta en toda una aventura extrema digna de cualquier parque de diversiones pero sin las medidas adecuadas de seguridad como los cinturones o protecciones para quienes están a bordo.

Checa todo nuestro contenido de: Denuncias Cancún. CLICK AQUÍ.

Los trabajadores del volante han sido exhibidos en redes sociales utilizando su celular mientras manejan, no respetando los pasos peatonales o siendo groseros con los ciudadanos, pero en esta ocasión en un video grabado por un usuario que viajaba en una combi perteneciente a la Ruta 6, se puede escuchar como los pasajeros comienzan a reclamarle al chofer por su manera de conducir y la manera de ignorarlos por parte del trabajador.

En la publicación de este video en Facebook se puede leer “Un día normal en la combi ruta 6 en Cancún”, seguido de “Servicio pésimo TTE”.

“Oye fíjate cómo manejas, yo me tenía que bajar pero como querías rebasar al otro coche y no te dio chance, te tuviste que seguir derecho y yo tengo que ir a las escuela por mis hijos, por eso te deberías de fijar como manejas porque no traes animales”, es el reclamo de una señora que se puede escuchar en el video.

MÁS INFORMACIÓN DE: Quintana Roo. CLICK AQUÍ.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y aprovecharon el tema para denunciar a otros choferes de rutas como la 14, 15, 44, que a decir de ellos manejan igual o peor.