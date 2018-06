Transparencia en la proveeduría garantiza Oficial Mayor de Quintana Roo

Transparencia en la proveeduría garantiza Oficial Mayor

El oficial mayor del gobierno del estado, Manuel Alamilla Ceballos, precisó que la idea es que los proveedores queden inscritos en un padrón por cuestiones de transparencia, “queremos que toda la población vea quiénes son los proveedores, dónde están ubicados, donde está su negocio que inscriben, apostándole a la honestidad y transparencia.

Precisó que se tiene un padrón de casi dos mil empresarios, de los cuáles más del 60 por ciento son proveedores locales, “pero evidentemente este directorio va a ir cambiando cada día, actualmente no hay barreras estatales para la participación, seguramente vamos a ver cada vez más proveedores foráneos participando y esperamos que también haya más proveedores locales participando”.

Expuso que hay algunos requerimientos que no van en función del número de proveedores sino de la diversidad de productos “hay muchos productos que no se hacen en el estado, que no se fabrican como por ejemplo reactivos químicos para las pruebas de control de confianza en policías, equipamiento, chalecos antibalas, lo mínimo que deben de tener, la mayoría no se fabrica aquí, tenemos que traerlo de fuera, hay una serie de productos en donde somos muy competitivos en otros no”.

Expuso que somos un estado abocado mucho al servicio “tenemos muy buena conectividad en esa materia y en temas que no se fabrican acá, en esas en donde necesariamente hay que abrir la convocatoria ya sea comercializadoras que lo traen locales o fabricantes foráneos”.

Recalcó que cada año se hace una limpieza de padrón, porque algunas empresas desaparecen, otras ya no quieren participar, otras se han inscrito y nunca han participado en un proceso, entonces cada año se renueva, recalcó.

Dijo que la inscripción de proveedores es permanente, podemos terminar el año con dos mil, el siguiente año con tres mil, en fin, no marca una meta, lo importante es que “la oficialía mayor haga procesos abiertos y competitivos para que cada vez más empresas participen”.