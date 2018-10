Traiciona Sánchez Cutis a Solidaridad y a Morena

El síndico municipal Omar Hazael Sánchez Cutis, enseñó el cobre a unas horas de haber tomado posesión y faltando a los tres principios básicos del partido Mo­rena, no robar, no mentir y no traicionar, pretendió dar un albazo a la presidenta municipal legalmente reconocida Laura Beristaín Navarrete para colocar en la se­cretaria general del Ayuntamiento a Walter Ruperto Puc Novelo, quien fue direc­tor de Planeación, quien presuntamente tiene saldos pendientes con la Auditoría Superior del Estado.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Laura Beristaín dijo que defenderá la autonomía municipal. Aseguró que con base en el Artículo 90 de la Ley de los Municipios, tiene la facultad de nombrar y remover a los servidores públicos, por lo que esta mañana nombró a encargados de despacho de la Secre­taría General, Tesorería, director de Egresos, Ingresos y Seguridad Pública.

Ello, pese a que el Cabildo, votando en su ausencia, nombró a sus propios directores.

Todo orquestado de antemano

El “Traidor Cutis” o #LordTraidor, como ya se le conoce en las redes sociales, desde la campaña política los órganos electorales lo destituyeron porque presen­tó dos cartas de residencia, una en Benito Juárez y otra en Solidaridad, sin em­bargo a dos días de las elecciones, “como por arte de magia”, fue reinstalado en su candidatura cuando ya el triunfo de Laura Beristain era irreversible.

Y es que este nefasto personaje, la hizo de “Caballo de Troya”, ya sabía que traía en las manos, el tratar de socavar un ayuntamiento que pretende acabar con la corrupción y no privilegiar a los que siempre han explotado las bellezas natu­rales de Solidaridad y sus grandes recursos.

De cuántos millones de pesos fue la traición, es lo que se comenta en todo Solidaridad, tomando en cuenta que a Puc Novelo, se le acusa presuntamente de un quebrando al erario de 865 mil 182 pesos, por el pago de bienes y servicios “fantasmas”.

Conforme al oficio número ASE/OAEMOP/DFOPZN/000654/06/2017, que se emitió en junio de este año por la Auditoría Superior del Estado, Puc Novelo tendrá que ser sometido a un proceso de fin­camiento de responsabilidades resarcitorias, ya que, al concluir el plazo para la solventar las observacio­nes, al ejercicio fiscal 2016, éstas subsisten, sin po­der justificarse.

Cabe resaltar que el candidato perdedor del PRI y líder de la CROC, Martín de la Cruz, fue quien pro­puso a Walter Puc para ocupar el cargo, pero con el apoyo de #LordTraidor, Sánchez Cutis, quien por cierto será llamado a cuentas por la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien podría suspen­derlo de sus derechos en el partido por “venderse” a intereses ajenos a los principios básicos a Morena.

Pretenden desestabilizar

Laura Beristain Navarrete al descubrir este com­plot, solicitó un receso y, según explicó, todavía considera esa sesión suspendida, por lo que desco­noce los nombramientos efectuados posteriormente en una segunda sede de estos nefastos personajes que traicionaron la confianza de los solidaridenses.

De esta forma un grupo de regidores, comanda­dos por el síndico Omar Sánchez Cutis, a decir de ellos, continuó con la sesión pública de Cabildo en un recinto alterno, mismo que a todas luces es ilegal, ya que como destacó la alcaldesa Laura Beristain, se suspendió la sesión por no existir condiciones.

Presuntamente Sánchez Cutis y tres regidores de Morena, Vladimir Montejo Campos, Bárbara Aylin Delgado Uc, María de Jesús Meza Villegas, hicieron equipo con los cinco regidores de oposición para sa­car adelante estos nombramientos.

Otros nombramientos apócrifos fueron Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez como tesorero, en tanto que Martín Estrada Sánchez, al que había nombrado la alcaldesa, se mantuvo como encargado de despa­cho de la Dirección de Seguridad Pública.

La primera sesión de Cabildo había iniciado en el Teatro de la Ciudad, pero después que la propuesta de la presidenta para la Secretaría General, Julio Cé­sar Mena Brito, fuera rechazada por este bloque de regidores, la alcaldesa pidió un receso, del que ya no regresó porque los ánimos se caldearon.

Los regidores que se quedaron llamaron a segu­ridad pública, que formó una valla humana alrede­dor suyo, y así votaron por trasladarse a un nuevo recinto, la Dirección de Protección Civil, en Villa­mar. Llegaron policías federales, que se encargaron de escoltar a los concejales.

Cuando abandonaban el recinto, Omar Sánchez Cutis negó que hubiese una situación de ingober­nabilidad, pues aseguró que estaba el ayuntamiento constituido, todos los regidores protestaron y ellos eran mayoría.

Los regidores afines a #LordTraidor, asignaron a Bárbara Aylin Delgado Uc como presidenta interina para la sesión y a Orlando Muñoz como secretario general para la sesión.

Así, continuaron desde donde había quedado: la propuesta para secretario general apócrifo Wal­ter Ruperto Puc Novelo, que había sido presentada por Martín de la Cruz, regidor del PRI. Fue aprobada ilegalmente por los presentes. También se aprobó el nombramiento apócrifo de Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez como tesorero, entre otros.

Martín Estrada Sánchez, fue rechazado como propuesta para director de Seguridad Pública, pero se votó con que continúe como encargado de despa­cho.

La propuesta de Laura Beristain para director de Ingresos, Víctor Manuel Rivero Aguilar, se rechazó; en su lugar, la regidora María de Jesús Meza Villegas propuso a Eduardo Sánchez Aguilar.

Para la dirección de egresos, se rechazó la pro­puesta de Marcial Alberto Gedet Mendoza. Orlando Muñoz propuso al apócrifo Jorge Flores Solís.

El supuesto quórum de esta sesión se conformó por el síndico y los regidores de Morena, además de Fabiola Ballesteros y Gustavo García Utrera, del PAN; de Orlando Muñoz del PRD; y Leslie Baeza y Martín de la Cruz, del PRI.