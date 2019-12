Traen de vacaciones a su perrito para conocer el mar en Cancún y se les pierde

Para muchas personas conocer el mar es uno de sus más grandes sueños, y para un perrito también puede ser algo inolvidable, sobre todo cuando su familia planea unas vacaciones en Cancún para llevarlo a la playa, donde se puede divertir como niño en juguetería, sin embargo, en este caso este viaje se convirtió en una amarga experiencia para todos.

Una pareja de novios originaria de Campeche había decidido pasar sus vacaciones en Cancún para llevar al pequeño Milo (su primer perrito) a conocer el mar y disfrutar por primera vez de un viaje en familia.

Te puede interesar: Niña triste busca desesperada en Cancún a su perro Critzus

Las vacaciones de esta pareja de Campeche en Cancún se convirtieron en una amarga experiencia cuando perdieron a su perrito Milo.

Al llegar al lugar pasaron un día inolvidable en la playa, donde le perrito de raza Schnauzer, color negro, de apenas 10 meses de edad, la gozó en grande corriendo por la playa y mojándose con el agua del mar, pero poco tiempo después estar en el arenal, los dueños de este perrito ya no lo pudieron encontrar a pesar de buscarlo por varias horas.

Derivado de lo anterior estas desesperada y triste pareja de novios recurrió a las redes sociales para solicitar el apoyo de todos los cibernautas ofreciendo una recompensa a cambio de dar información sobre dónde puede estar su perrito Milo.

“Recompensa! Ayer viajamos toda la noche desde Escarcega Campeche, junto a mi novia y nuestro perrito Milo. La idea era que él pudiera conocer el mar y disfrutar con la familia. Lamentablemente hoy por la mañana se extravió ☹ esta lejos de casa, en un lugar que no conoce y con frío. Es un Schnauzer color negro, a penas tiene 10 meses y se extravió hoy a las 7 am, en la colonia Colosio por la Av 15 entre 70 y 72. Llevaba un moño rojo, estilo navideño y un collar verde alrededor del cuello. Las fiestas no serán las mismas sin verlo correr por la casa. Por favor, Ayuda a Milo a pasar la Navidad en casa”, (sic).

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Es cada vez más común que Facebook sirva para los desesperados dueños de perritos extraviados o robados, así como también para encontrar hogar a los que no cuentan con una familia que cuide de ellos.

Traen de vacaciones a su perrito para conocer el mar en Cancún y se les pierde.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana