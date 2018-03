Tradición de 18 años: Tacos de doña “Chivis”

Procedente de Acapulco, Guerrero, llegó a Cancún hace 33 años en busca de nuevas oportunidades, con su esposo y sus 4 hijos. Elizabeth Morales/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Con una tradición de 18 años, la avenida Nader guarda uno de sus mejores secretos, un sitio famoso por el sabor de sus tacos de guisado con sazón guerrerense y la calidez con que doña “Chivis” ha mantenido vigente en el centro de la ciudad.

¿Qué la trajo a Cancún?

¿En qué momento empezó a vender tacos de guisado?

¿Qué cree que la haya llevado a ser tan conocida?

¿Cuántos guisados tiene?

Decidimos venir porque en Acapulco ya no había negocio y mi esposo y yo queríamos otro estilo de vida para nuestros hijos. Al llegar, penas comenzaba la ciudad y llegamos como muchos, con nada pero con muchas ilusiones. Era un Cancún muy bonito y con muchas probabilidades de mejorar como familia. Llegamos con cuatro hijos y sin dinero, con la esperanza de tener una vida mejor.Yo trabajaba en una joyería y nos daban la comida para que no saliéramos a comer a otro lugar pero nunca me gustó, entonces decidí vender comida. Empecé haciendo para mi esposo y para mí, vi que a mis compañeros les gustaba, entonces conseguí mi permiso en la CROC y me puse a vender. Las comidas las repartían mis hijos y cuando empezaron a crecer y a irse a la escuela me cambié a vender tacos, ya que así la gente venía a comer en vez de nosotros repartir la comida. https://www.youtube.com/watch?v=SUIgM74fp8E&feature=youtu.beLa dedicación que le ponemos, me gusta que el cliente pruebe y regrese, no que nada más pruebe y se vaya. Nosotros nos esmeramos por mejorar la calidad y sobretodo ponerle el sabor que es comida auténtica mexicana y hecha por nosotros mismos porque aquí nadie mete mano más que mis hijos y yo.Tenemos la especialidad de la casa que son los chilitos rellenos de queso, el aporreado o salpicón estilo guerrero, las manitas de puerco capeadas, que son los más pedidos, tenemos de 15 a 20 guisados y los vamos variando en la semana y descansamos los domingos.