Trabajos de la Quinta Avenida en Playa del Carmen no sirven: Lenin Amaro.

Luego que empresarios y representantes ciudadanos recorrieron las obras de la Quinta Avenida en Playa del Carmen, entre ellos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, CCERM, Lenin Amaro Betancourt, reprobaron la calidad de los trabajos luego de las baldosas empezaron a fracturarse debido a la mala calidad de los materiales.

En un nuevo recorrido de inspección, integrantes de la ciudadanía, líderes sociales y empresarios, liderados por Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial CCERM, constataron que el retraso en las obras de remodelación de la Quinta Avenida y el Parque Fundadores de Playa del Carmen, gobernada por Laura Beristain es más que evidente.

“En los recorridos que hemos llevado a cabo recientemente se han visto fallas estructurales como bien se dice y que vimos todos los que son estas (…) baldosas hay de hecho hasta una cuadra que prácticamente el 70% están partidas a la mitad, se mueven y eso muestra que son de mala calidad lo cual obviamente nos preocupa porque es el paso peatonal”, comentó en entrevista.

Al respecto el líder de los empresarios reclamó que Laura Beristain no ha atendido la solicitud de los ciudadanos y empresarios de la Quinta Avenida, de agilizar las obras, aumentar a dos o tres turnos diarios, para que la obra quede terminada antes del 15 de diciembre, advirtiendo que las afectaciones económicas, pérdida de empleos, cierre de negocios continuarán.

Exhortó a las autoridades para que agilicen los trabajos y que revisen la calidad de las baldosas que están colocando ya que muchas de ellas; recién colocadas, ya están rotas. “Siguen los registros rotos y se percibe un aire de anarquía y desorganización que no augura buenos resultados”, dijo.

En su oportunidad Stefania Cappelletti, representante de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya AHRM, se dijo muy decepcionada porque no se le cree nada al Ayuntamiento encabezado por Laura Beristain. “Es una lástima ver cómo, el lugar icónico para los turistas, que es la Quinta Avenida parece un campo minado. Nosotros, los hoteles pequeños del Centro de la ciudad tenemos muy poca ocupación y los pocos huéspedes que tenemos, se van decepcionados. Yo no sé cómo vamos a poder pagar el impuesto predial este año, porque no hay de dónde sacar para pagar".

