Trabajos de balizamiento no afectarán a ambulantes de Playa del Carmen.

Las medidas son parte del trabajo que se realiza en materia de movilidad.

Ante la inquietud de vendedores ambulantes sobre las reubicaciones por motivo de los parquimetros, Marco Antonio Blásquez, gerente de mercadotecnia de Promotora de Reordenamiento Urbano confirmó que los comerciantes que durante años han expedido sus productos en la vía pública en Playa del Carmen no serán removidos de sus sitios.

“Para nada, al contrario, transmitir la certeza de que no vamos a pedir que se muevan de su espacio, sabemos lo importante de este tipo de actividad, vamos unicamente a marcar los espacios, y aquellos carritos o triciclos que puedan moverse uno o dos metros se les pedirá amablemente que se recorran un espacio de cinco metros que queden de cada esquina y que ahí puedan seguir con sus actividades”, comentó en entrevista.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.

Y es que ante el temor por parte de los comerciantes de perder sus sitios debido a que corresponde al área de parquímetros, el representante invitó a los vendedores ambulanetes a que no haya ningún temor, ya que los trabajadores solo realizan labores de balizamiento en las áreas.

Quizás te interese: Playa del Carmen, reporte de seguridad hoy 15 de febrero

“Carritos que sea un poco más pesados y que sea complicado moverlos como los foodtrucks que se quedan más tiempo establecidos en un lugar ni siquiera se les va a pintar un cajón de estacionamiento, no se les va a pintar ningún cajón de estacionamiento, pueden tener la certeza de que no será permitido, para que no tengan preocupaciones al respecto”, señaló.

Lee más de Quintana Roo

Agregó que se trata unicamente de acciones de balizamiento, esto como parte de los trabajos que realizan por lo que probablemente se realicen movimientos menores, pero estos serán de metros y para liberar los accesos y o lugares de emergencia.