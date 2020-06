Trabajan de manera coordinada gobierno de Quintana Roo y empresarios

Para la reanudación gradual, ordenada y responsable de las actividades económicas esenciales para Quintana Roo, como lo es el turismo, un total de cinco mil 430 empresas se han inscrito y más de mil se han certificado en la plataforma de Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, que promueve la Secretaría Estatal de Turismo (SEDETUR), informo el mandatario estatal Carlos Joaquín.

El gobernador expresó que al ser el turismo esencial para Quintana Roo y ofrecer una alta calidad en sus servicios, gastronomía y hotelería, los empresarios de la industria turística responden con hechos en la aplicación de los protocolos de prevención.

El gobernador de Quintana Roo ha tenido reuniones de trabajo con empresarios del sector turístico de Isla Mujeres y diputadas para hablar sobre los planes de recuperación del estado, de forma gradual, ordenada y responsable.

“Tenemos que darle fuerza a Quintana Roo desde el punto de vista económico. Me da mucho gusto, porque refiere la importancia que tienen los protocolos, la seguridad de la gente y la gran responsabilidad que hay para recuperar nuestra economía y, al mismo, tiempo cuidar la salud, que es lo más importante” expresó el gobernador Carlos Joaquín.

El titular del Ejecutivo insistió en que la reanudación gradual a las actividades económicas requiere seguir aplicando las medidas de prevención para proteger a la gente y salvar vidas.

“Quienes no tengan por qué salir, que no lo hagan. La emergencia no ha terminado. Los colores del semáforo no quieren decir que pasó el peligro. Seguimos en el punto de contagio y podemos enfermar y morir” explicó Carlos Joaquín.

Explicó que, mediante la plataforma, se han inscrito 452 empresas del municipio de Bacalar, mil 834 de Benito Juárez, 641 de Cozumel, 17 de Felipe Carrillo Puerto, 318 de Isla Mujeres, seis de José María Morelos, 185 de Lázaro Cárdenas, 196 de Othón P. Blanco, 139 de Puerto Morelos, mil 192 de Solidaridad y 450 de Tulum, que suman un total de cinco mil 430 empresas. De ellas más de mil han obtenido su certificación.

