1 /2 Trabajamos para que los jóvenes cumplan sus sueños: Mara Trabajamos para que los jóvenes cumplan sus sueños: Mara

“En Cancún no hemos dejado de trabajar ni un minuto en acciones que permitan a niños, adolescentes y jóvenes continuar sus estudios y seguir sus sueños”, aseguró la Presidente Municipal Mara Lezama.

Así lo manifestó la Presidente Municipal en el Gimnasio Kuchil Baxal al atestiguar la conferencia de Sebastián Marroquín, “Pablo Escobar, una historia para no repetir”, a quien agradeció por compartir sus vivencias y por su trabajo por los jóvenes.

Señaló que hay cifras que alertan, e informó que en 2015 había 30 mil niños y adolescentes trabajando activamente con organizaciones criminales en México; y para finales de 2018 la Secretaría de Seguridad Pública, calcula que el porcentaje aumentó de forma alarmante hasta en un 150% para llegar a unos 460 mil menores.

Tal vez te interese: Fotógrafo de National Geographic denuncia explotación de jaguares en Cancún (FOTOS)

Nos estamos enfrentando a una sociedad con exceso de publicidad engañosa, sin ningún criterio moral, ya que hoy las “narcoseries”, están marcando una pauta y modelo a seguir por parte de jóvenes que tienden a imitar a los personajes y a verlos como “héroes”.

“Quiero que nos quede claro: si alguien que asesina, tortura, secuestra, separa familias, roba, se corrompe, no respeta las leyes, hace daño a otro ser humano, jamás debe ser visto como héroe. No perdamos el camino”, afirmó.

Mara Lezama agradeció al conferencista su presencia en Cancún por dejar una enseñanza de vida a los asistentes, ya que si alguien de ellos toma el camino correcto será un beneficio para la sociedad.

Más noticias de QUINTANA ROO AQUÍ

“Todas estas acciones que realiza el municipio de Benito Juárez son el fin de beneficiarlos a ustedes. Si queremos que la seguridad mejore, recomponer el tejido social y la paz, tenemos que trabajar de la mano”, reiteró.

Durante la ponencia, el hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, Sebastián Marroquín, contó sus vivencias de la infancia y mostró fotografías de los lujos que tuvo gracias al negocio de su padre, sin embargo, afirmó que todo el dinero generado no compra la felicidad de nadie, ya que no pudo disfrutar de esa abundancia. “A veces la riqueza no la encontramos dentro del dinero, la encontramos en nosotros mismos, en la libertad que tenemos. Todos los que estamos el día de hoy ya somos más millonarios que Pablo Escobar porque tenemos vida, tranquilidad, paz y creemos en lo que estamos haciendo”, afirmó.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana