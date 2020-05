Trabajadores del sector salud y municipales son reconocidos por Mara Lezama

Al conmemorar el Día del Trabajo, la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, felicitó a sus trabajadores, así como a todos aquellos seres humanos que con un gran compromiso y con amor a Cancún están en el campo de batalla en contra de un enemigo que es invisible y que se llama Covid-19.

También la Primera Edil agradeció “infinitamente a todos los profesionales de la salud y colaboradores del sector salud por esta invaluable labor que están haciendo; a los voluntarios, a los policías; a los colaboradores de las empresas de actividades esenciales; a todos, operadores del transporte público, así como a los trabajadores de Protección Civil; Servicios Públicos, Guardia Nacional, Marina, Ejército y Policía Quintana Roo”.

Reconoció de esta forma a los que “están arriesgando su vida por cada uno de nosotros en trabajos esenciales; así como a todos esos trabajadores héroes anónimos que por circunstancias de primera necesidad tienen que trabajar en espacios públicos y en empresas de primera necesidad, en donde ponen en riesgo su salud; gracias a ellos estamos a salvo”.

Durante la transmisión del programa en vivo que diariamente realiza para informar a los benitojuarenses de cómo avanza esta pandemia, Mara Lezama insistió en su mensaje a la población: “Quédense en casa, estamos en la Fase III, no podemos relajarnos. Si no hay movilidad, no hay contagios y por ende no más muertes. Ayúdennos a bajar estas cifras. Quédate en casa y cuida mucho a tu familia”.

Informó que Cancún se encuentra entre las primeras cinco zonas urbanas en donde la epidemia está más concentrada. “Debemos de ser responsables y solidarios. Cuídense mucho, no se conviertan en estadística del COVID-19; solamente lo podemos lograr si hacemos un cerco sanitario en beneficio de nuestro cuerpo, tapándonos ojos, nariz y boca, y en nuestras casas realizando cuidados extremos”, añadió.

Confirmó que en estos momentos de incertidumbre por la contingencia y en época de incendios forestales, hay una buena noticia para el Heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún, ya que el Comité del Fideicomiso de Derecho de Saneamiento Ambiental autorizó una inversión para comprar equipo que necesita para atender el combate a los incendios.

Otra buena noticia, recalcó, es que ya se tiene el tercer nido de tortuga Laud en Cancún, por lo que hay 271 huevecillos resguardados en los corrales que tiene la Dirección de Ecología en coordinación con SEMARNAT. Hay dos corrales instalados por parte del Municipio con capacidad de 900 nidos; 13 corrales en instalación por el sector hotelero y 12 kilómetros de protección desde Punta Cancún hasta Punta Nizuc.

Destacó que este mes de mayo inicia oficialmente el arribo de tortugas marinas, la cual será vigilada por un equipo que revisa los corrales las 24 horas del día. “Hay que cuidar nuestro medio ambiente y ayudándoles a las tortugas para que desoven para resguardar los huevecillos y puedan nacer sus crías, ahora que se adelantó su época de anidaciones”, puntualizó.

También, Mara Lezama comentó que ayer el Municipio de Benito Juárez hizo historia, al realizar la Trigésima Novena Sesión de Cabildo mediante transmisión vía videoconferencia dada la contingencia por COVID-19, con la presencia de la propia presidente municipal, el secretario, el síndico y los regidores que conforman el cabildo.

