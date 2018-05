Trabajadores de CFE fomentan uso de “diablitos” en Cancún

El Código Penal Federal (CPF) equipará como delito de robo el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, establece una pena de 3 a 10 años de cárcel y una sanción económica de hasta mil días de salario mínimo, a pesar de ello, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ‘cuelgan’ de la infraestructura de red eléctrica e instalan ‘diablitos’ en casas habitación y comercios por el equivalente a la contratación del suministro o prestación del servicio.

Lo anterior, en apego con el párrafo segundo del artículo 368 del CPF y gracias a declaraciones de residentes en los asentamientos irregulares: “Unión y Progreso”, “Maracuyá”, “Cuna Maya”, fraccionamiento San Antonio, por mencionar algunos, quienes argumentan que mediante una ‘contribución’ de mil 200 pesos llevan a cabo el tendido, conexión o puente.

Una denuncia formulada en La Verdad, donde se acusa el contuvernio de trabajadores de la Empresa Productiva de Estado CFE para solapar el uso irregular de los llamados “diablitos” en este tipo de asentamientos irregulares.

CANCÚN, PARAÍSO DE “DIABLITOS”

Tras la denuncia, se realizó una solicitud de información para conocer el número de tomas clandestinas de energia y las pérdidas que la CFE tiene en la entidad. La Gerencia Divisional de Distribución Peninsular mediante las brigadas para detectar el uso ilícito del suministro de energía eléctrica informó que el municipio de Benito Juárez fue el que arrojó una mayor incidencia respecto al levantamiento de constancia de visita y/o verificación, según el documento se emitieron 6 mil 34 boletas.

También, destaca la mala práctica entre algunos usuarios de Solidaridad, Puerto Morelos y Othón P. Blanco, por 575, 484 y 383 constancias respectivamente, no obstante, dicho comportamiento es menor en el resto de los ayuntamientos, pero hay que destacar que las cifras son con base en los resultados de los operativos que lleva a cabo la CFE de manera aleatoria.

Una situación que representa una fuga de 103 millones 936 mil 766 kilowatts por hora (KWh), lo que equivale a 82 millones 421 mil 855 pesos con 43 centavos en Quintana Roo, con Benito Juárez como el municipio con más “fuga eléctrica” derivado principalmente por diablitos, tendidos y conexiones a la red de la CFE.

El testimonio

De acuerdo con María ‘N’, ama de casa y habitante de “Cuna Maya”, en la colonia irregular no todos los predios cuentan con energía eléctrica porque no todos se suman al convenio con la CFE, es decir, pagan el contrato y prefieren abastecerse de manera irregular al ‘colgarse’ del tendido eléctrico.

“Prácticamente, la Comisión te dice que primero hay que mandar hacer un murete y después hacer el contrato, pero como estamos en una colonia irregular nos hace un convenio, un tipo de contrato, pero los que prefieren colgarse y ahorrar lo del murete se arreglan con los trabajadores, prácticamente es lo mismo porque pagan los metros de cable, por eso los de hasta atrás casi no tienen luz”, dijo.

Otro asentamiento humano con la misma problemática es la colonia “Unión y Progreso”, en donde la prestación irregular del suministro de energía eléctrica ha creado enfrentamientos entre los vecinos, ya que el tendido de los cables invade los predios al pasar por encima de las endebles construcciones, lo que representa un riesgo para sus moradores.

“Contamos con energía eléctrica, pero tuvimos que hacer un convenio con los de la Luz, para que nos puedan dar luz, porque no teníamos luz de plano se nos iba, se nos venía, nos bajaba la luz nos quemó varios aparatos y pues ahora aunque tenemos tele y todo eso pues nos mantenemos ahí encerrados, porque no hay alumbrado público”, dijo Michel, ama de casa.

Sin embargo, los famosos “tendidos y conexiones” a la red de energía eléctrica no es el único negocio en donde son señalados los trabajadores o ex empleados de la CFE, otro ilícito trata de los famosos ‘diablitos’ o puentes en los muretes particulares, con la finalidad de que el medidor no registre el consumo real de KW y el pago bimestral sea menor a lo real.

A pesar de ello brigadas aleatorias de la CFE han detectado casas habitacionales e inclusive comercios con estas modalidades de trabajo, por lo que proceden a levantar una constancia de visita de verificación sobre el uso ilícito, en ella registran datos como número de medidor, de servicio y nombre del usuario.

La energía en cifras

Mil 200 pesos llegan a cobrar por colocar ‘diablitos’.

pesos llegan a cobrar por colocar ‘diablitos’. 103 millones 936 mil 766 kilowatts por hora (KWh) es la pérdida en energía.

kilowatts por hora (KWh) es la pérdida en energía. 82 millones 421 mil 855 pesos con 43 centavos, es la pérdida para la Comisión, en Quintana Roo.

pesos con 43 centavos, es la pérdida para la Comisión, en Quintana Roo. 24 mil 750 millones de pesos (mdp) perdió la CFE en el país en 2017.

de pesos (mdp) perdió la CFE en el país en 2017. 20 mil denuncias interpuestas por la CFE a nivel nacional.

denuncias interpuestas por la CFE a nivel nacional. 42.2 millones de clientes hubo en México el año pasado.

¿Cuánto le cuesta a la CFE el robo de luz?

Un informe de la CFE, indica que el robo de la electricidad en México costó 24,750 millones de pesos (mdp) tan sólo en el año 2017.

Las pérdidas no técnicas, que engloban específicamente el robo de la luz, representan más de 55% de los 45,000 mdp en pérdidas totales, detalló Jaime Hernández, director general de la empresa productiva del Estado, durante una conferencia de prensa en Los Pinos.

Dicho fenómeno, conocido coloquialmente como ‘diablito’, se concentra en la zona centro de México.

El 45% restante corresponde a fallas técnicas, asociadas a la conducción de electricidad desde donde se genera la energía hasta el lugar de consumo.

El funcionario agregó que en 2017 las pérdidas representaron 11.7% del total de la energía que se genera en nuestro país. Desde hace cuatro años, la reducción ha sido de 1% anual. Mencionó que la meta para 2018 es reducirlas a un margen de entre 10 y 11%.

Hernández comentó que la Comisión ha implementado un programa de inversiones para mejorar su tecnología como geolocalizar puntos de interrupción en las redes eléctricas, además de interponer denuncias ante la Procuraduría General de la República.

Durante 2017, CFE interpuso 20,000 denuncias por el robo de la energía eléctrica.

La empresa atiende a 42.2 millones de clientes, con un crecimiento de un millón de nuevos clientes cada año.