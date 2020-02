Torrencial lluvia sorprende a Cancún y deja calles inundadas

Gran sorpresa generó la torrencial lluvia que se vivió en la ciudad de Cancún la tarde del miércoles 26 de febrero, en donde muchas personas fueron sorprendidas por la intensa cantidad de agua que se dejó caer sobre esta ciudad antes mencionada, esto debido de que el agua llegó justo a la hora de la salida del trabajo .

Debido al frente frío número 41 que se mueve sobre el golfo de México y que en estos momentos afecta a entidades como Veracruz y Tabasco con el conocido norte, afectó al estado de Quintana Roo de una manera tempestivo con lluvia y aire además de un descenso de la temperatura considerable.

Tal vez te interese: Se dirige a Cozumel crucero con presunto caso de coronavirus

Fuertes lluvias por frente frío 41 en Cancún

Torrencial lluvia sorprende a Cancún y deja calles inundadas

Después de las cuatro de la tarde se comenzaron a sentir cambios en la presión atmosférica de la ciudad, así también como el cambio de temperatura, el color en el horizonte de las nubes y el famoso olor a lluvia, minutos después de las siete de la noche la lluvia se dejó caer en prácticamente toda la ciudad sorprendiendo a miles de cancunenses que salían de sus trabajos.

Más notas del clima AQUÍ

Torrencial lluvia sorprende a Cancún y deja calles inundadas

Durante casi una hora, la intensidad de la lluvia no cesó ni un momento, esto ocasionó que varias calles y avenidas de la ciudad de Cancún quedaron inundadas, hecho que no sorprende puesto que la basura en las alcantarillas es algo que se ve constantemente y en la que los cancunense deberían tomar cartas en el asunto para evitar inundaciones con acciones simples como no tirar basura en la calle.

La lluvia también afectó al transporte público, que se vio saturado tras la escasez de taxis que se escondieron al ver la lluvia caer, esto abarrotó a los famosos autobuses y combis que no se daban abasto para poder transportar a toda la gente que salía de sus trabajos y se dirigía a sus casas.

Torrencial lluvia sorprende a Cancún y deja calles inundadas

Muchas personas que no se tomaron el tiempo para leer la nota del clima del La Verdad Noticias, fueron sorprendidos sin sombrillas, paraguas, impermeables o algún aditamento que los liberara de la lluvia, muchas personas terminaron empapadas tras la gran cantidad de agua que se dejó caer en la ciudad de Cancún.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana