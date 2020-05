Tormenta Tropical Amanda, ¿llegará a Quintana Roo?, conoce su trayectoria

Lo parecía solo una depresión tropical, hoy cambió, pues durante la madrugada, autoridades del Centro Nacional de Huracanes, confirmaron la evolución de este fenómeno a Tormenta Tropical y se llama Amanda, mismo que se encuentra cerca de Quintana Roo, pero que en estos momentos no representa ningún peligro.

De acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil, Amanda se está moviendo al nor-noreste a 15 kilómetros por hora con vientos de 65 y rachas de 85 kilómetros por hora, además de acuerdo a su trayectoria en las próximas horas perderá su fuerza y volverá a hacer depresión tropical o disiparse.

La autoridad recalcó que para el día lunes Amanda ya sólo sea un remanente y estará al Sur del estado de Campeche, sin embargo recalcaron que al tocar nuevamente las aguas podría tomar fuerza, evolucionar y tenga un desarrollo ciclónico, además señalaron que su giro ciclónico cubre centroamérica y la Península de Yucatán.

Tormenta Tropical Amanda, ¿podría llegar a Quintana Roo?

Pero es importante aclarar que la Tormenta Tropical Amanda no representa peligro para Quintana Roo, ni para los 11 municipios, lo único que llegaría de esta Tormenta Tropical son las lluvias, en este sentido el tiempo probable para el Estado será de temperaturas calurosas, cielo mayormente nublado, lluvias y chubascos, que pueden estar acompañados con actividad eléctrica.

Por su parte el Centro Nacional de Huracanes de Miami Florida, mencionó que después de que Amanda se mude a tierra hoy, la mayor amenaza continuará siendo el giro centroamericano, que perdurará en América Central y el sur de México, después de que Amanda se disipe.

Señaló que no se espera la formación de ciclones tropicales durante los próximos 5 días. Por último las autoridades recomiendan quedarse en casa, salir cuando sea necesario y sobre todo estar informados de medios oficiales para no caer en pánico, además de no creer en noticias falsas y siempre estar bien informados.