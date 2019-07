Toman instalaciones de la CFE en Playa del Carmen por segunda ocasión.

Entre gritos y consignas, un centenar de vecinos del Fraccionamiento Bosques de Cristo Rey, popularmente conocido como “El Cristo” volvieron a tomar las instalaciones de la CFE ubicadas en el Arco Vial de Playa del Carmen tras cumplirse quince días sin energía eléctrica.

Los vecinos se dividieron en grupos y cerraron los tres accesos para evitar que el personal de la Comisión Federal de Electricidad saliera de las instalaciones, esto en demanda de que se les instale un transformador que abastecerá a las etapas tercera, cuarta y quinta del Fraccionamiento.

La comitiva integrada por representantes de las casi 127 familias afectadas se manifestaron por segunda vez en la CFE en el Arco Vial y es que la primera vez los funcionarios los enviaron a las oficinas de la colonia Gonzalo Guerrero en donde los afectados no lograron alcanzar su objetivo de volver a contar con el servicio.

“Venimos hoy aquí para exigirles que nos pongan el transformador, que no lo compraron ellos”, fue una de las consignas que se escucharon en la manifestación de hoy y en la que sentenciaron que esta vez no se moverán hasta no conseguir que les reinstalen el servicio.