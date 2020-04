Tomamos acuerdos para preservar la salud de los quintanarroenses: Reyna Durán.

La decisión fue avalada por los legisladores.

“En el Congreso del Estado tomamos acuerdos en consenso con todas las fuerzas políticas, privilegiando la salud pública y el bienestar de los quintanarroenses para que, en unidad, logremos superar la emergencia sanitaria que atraviesa nuestra entidad y nuestro país”, manifestó la diputada Reyna Durán Ovando, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Quintana Roo.

En su carácter de representante del órgano de gobierno del Poder Legislativo, Durán Ovando informó que, dentro de los acuerdos más importantes para apoyar a la población durante el periodo que dure esta contingencia sanitaria está la creación de un Fondo Legislativo que será destinado a la adquisición de insumos hospitalarios, medicamentos o alimentos para las familias más vulnerables de nuestro estado.

El Fondo Legislativo que contempla recursos de 1,000,000 (un millón de pesos) mensuales del presupuesto del Poder Legislativo durante el periodo que dure la contingencia, será entregado a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, que administrará los recursos y los dirigirá a las necesidades más apremiantes de la sociedad como parte del plan #JuntosSaldremosAdelante.

“Lo primero, lo más importante, es la salud. Como legisladores hoy, sin distingo de colores partidistas y de ideologías, estamos enfocados en que nuestra toma de decisiones coadyuve en el combate a esta enfermedad que está causando estragos a nivel mundial. Es por ello que, siguiendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, y de las autoridades sanitarias locales y federales, hemos desarrollado un plan, una ruta de acción en coordinación con el Gobierno del Estado que nos permita afrontar esta crisis de la manera más eficiente”, abundó la legisladora.

Señaló que la suspensión temporal de actividades legislativas y el cierre del Recinto del Congreso del Estado fueron también acuerdos tomados con el aval de la mayoría de los integrantes de los grupos legislativos, dada la necesidad de proteger la integridad personal y familiar de las trabajadoras y trabajadores del Poder Legislativo y de los ciudadanos que acuden al lugar.

“El llamado a quedarnos en casa con sentido de urgencia no debe ser pasado por alto. Siendo representantes populares, estamos conscientes del papel que tenemos de ser ejemplo congruente entre lo que decimos, lo que pedimos y lo que hacemos. No podemos hablar de que nos preocupa la salud de todos los quintanarroenses si primero no cuidamos de los nuestros y de nosotros mismos”, declaró la presidenta de la Jugocopo.

Por tal razón, dijo que los integrantes de la Junta y diputados de diversas bancadas consideraron que reanudar la sesión número 13 que quedó inconclusa el pasado 18 de marzo, sería una actuación contradictoria e irresponsable en momentos de contingencia, por los antecedentes de salud que se han dado a conocer.

Reyna Durán afirmó que los legisladores continuarán trabajando de manera institucional, sumándose sin reserva a los esfuerzos para la preservación de la salud de los quintanarroenses ante la pandemia y realizando las acciones y acuerdos necesarios para apoyar a la ciudadanía.

