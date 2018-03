“Todos deberían tener arte en su vida”

Aunque nació en la Ciudad de México, llegó desde muy chiquita a Cancún, así que se siente cancunense. Diseñadora grá ca con experiencia en diseño editorial, branding y organización de eventos de artes grá cas y visuales. POR ELIZABETH MORALES ¿Por qué estudiaste diseño gráfico? Estudié diseño gráfico casi por casualidad, ni siquiera conocía la carrera pero viendo el temario cuando me tocó decidir, me llamó muchísimo la atención todo lo que venía en el plan de estudios, y la verdad es que yo no quería nada que tuviera que ver con mate- máticas por que ya había estudiado algo económico-administra- tivo y dije “esto no es para mí”, cuando veo el temario porque era una carrera nueva me encanto y me animé. ¿Cuáles son tus mejores proyectos? Es que en el trabajo de diseño gráfico casi cada cosa que haces en ese momento que lo estás haciendo ese es tu orgullo, ya después pasa y dices,’no creo que estaba tan bueno’. como diseñadora hice la imagen y todo lo que era para el Club Vacacional de los hoteles Karisma y estuve a cargo de varios proyectos editoriales. La parte editorial es mi fuerte y lo que más me gusta. ¿Qué es lo que más te apasiona al momento de crear? Es que es todo, el hecho de tener el lienzo blanco y poder hacer algo y que sea parte de ti, dejar una huellita de algo y trascender por medio de ese diseño o de lo que estás creando me apasiona muchísimo. (Me gusta) que sea algo equilibrado entre lo estético y funcional. ¿Crees que el arte es importante para la sociedad en general? Claro que sí, el arte es una de las cosas primordiales en la vida del ser humano, lo primero que hacemos cuando somos chiquitos es dibujar, nos dan crayolas y desde ese momento empezamos a crear arte. El arte no sólo debería de ser para los que estudiamos diseño gráfico o para los artistas, sino realmente todos deberían de tener algún tipo de manifestación artística en su vida, música, pintura, entre otros.

