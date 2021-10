Luego de cuatro meses que Maire Kerstin Zalles denunció en sus redes sociales y ante las autoridades correspondientes el abuso sexual y trata de personas que sufrió en manos de Ricardo Ponce y que este último, no dio ninguna declaración a los medios, este jueves 14 de octubre por fin habló al respecto y afirmó que todo fue un montaje en su contra.

A través de sus redes sociales publicó un video en el que muestra las pruebas suficientes, según él, para desenmascarar “el teatro” que orquestaron las presuntas víctimas. El material gráfico inició con un documento, en el que se logra ver lo siguiente:

“Se ha determinado el no ejercicio de la acción penal por el delito de trata de personas instruida en contra de Ricardo Ponce Herrera por el delito de trata de personas, cometido en agravio de Laura Paola Campos y Maire Kerstin Zalles”. Parece ser que las autoridades determinaron su no culpabilidad, es decir, que no es culpable en el delito antes citado.

El video de Ricardo Ponce dura más de dos horas

Todo es un montaje, dice Ricardo Ponce sobre acusaciones en su contra

Señaló que no hubo en ningún momento, ni 15, ni 24 denuncias en su contra, sino sólo dos, las cuales interpusieron las mujeres antes citadas, además acusó a los medios de comunicación en general, de no investigar a fondo el caso y solo dejarse llevar por acusaciones falsas de Maire o en videos de Youtube.

Entre las pruebas, Ponce habló primero de la acusación de Paola Campos y afirmó que el acto sexual que tuvieron fue consensuado y no cometió abuso sexual, enfatizó que el primer encuentro sexual fue en la Ciudad de México, esto ocurrió en 2019, para el 2020 entra a trabajar con Ricardo, pues según Paola era explotada en el empleo que tenía.

Indicó que, tanto él y Campos, se sometieron a peritajes psicológicos y los resultados de Paola fueron las siguientes: deseo de búsqueda de tranquilidad, inseguridad y aislamiento, lucha no realista, fantaseo, frustración, alejamiento de lo social, necesidad dependencia, rasgos paranoides, falta de previsión, problema para manejar los impulsos, sentimiento de culpa, con baja autoestima y niveles elevados de ansiedad.

“Estas labores de peritaje, quita completamente esta cuestión de que hubo abuso sexual”, puntualizó Ponce.

También habló sobre la denuncia y acusación de Maire Kerstin Zalles y mostró videos, donde se ve que la agraviada aparentemente intenta besar a Ricardo, pero éste se niega, entre otras “pruebas”, dijo que en la declaración que hizo en redes y el video que difundió en Youtube, se contradice.

“Dijo que ella iba a pagar a un abogado para que las mujeres que quisieran denunciar lo hagan, sin embargo nadie accedió, lo interesante aquí fue que en el mismo video que ella misma subió, primero dijo que es costoso pagar un abogado y que ella contrabajo lo estaba pagando, pero minutos después dijo que ella pagaría todo a aquellas mujeres que decidan denunciar”, dijo el conferencista, argumentando que todo fue una farsa.

El video tiene una duración de dos horas y un minuto con 30 segundos, si deseas verlo completo, aquí te dejamos el video:

Aunado a esto, es de recordar que Ponce tendrá su próximo retiro este mes y lo hará en Bacalar, Quintana Roo, esto generó mucha controversia, ya que feministas y ciudadanos en general, expresaron su desprecio por dicha actividad y aún más porque dos hoteles, supuestamente, ya habían confirmado que aceptarían trabajar con el conferencista.

Sin embargo, ambos complejos turísticos, el Hotel Boutique Aurea y Triple Siete, se deslindaron de cualquier actividad del 15 al 17 de octubre, “en ningún momento permitirá que se atente contra la dignidad humana de sus huéspedes”, subrayan en un comunicado.

Continúa en pie retiro de Ricardo Ponce en Bacalar

Todo es un montaje, dice Ricardo Ponce sobre acusaciones en su contra

Por último, el tema de Ricardo Ponce tal vez seguirá dando de qué hablar, mientras tanto en sus redes sigue promocionando su retiro. Una parte de personas no lo quieren en Bacalar y otro grupo si, unos creen su versión de los hechos y otros no, mientras tanto, sigue libre, porque no hallaron pruebas suficientes para culparlo, al menos por el delito de trata de personas no, según el documento que presentó en su video.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Lee más notas en La Verdad Noticias.