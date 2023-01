Toca costas de Quintana Roo el crucero más grandes del Caribe

Luego de haber arribado a las costas de Mahahual, el pasado viernes 6 de enero, arribó a las costas de Cozumel el crucero de la línea naviera MSC Seascape, uno de los cruceros más grandes que ha cruzado por las costas del Mar Caribe.

Con su llegada a la terminal portuaria Puerta Maya en la isla de Cozumel, trajo consigo a 5 mil 447 pasajeros y 627 tripulantes desde Suiza. Cabe mencionar que durante días previos, arribó a la terminal portuaria Costa Maya de Mahahual.

El MSC Seascape es la nave más grande de la línea MSC Cruceros y por ende, se ha convertido en uno de los cruceros de mayor dimensión que ha arribado a las costas de Cozumel y Mahahual a lo largo de todos los años.

Cruceros en la primera semana de enero

Durante la primera semana del 2023, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo registró un total de 39 cruceros procedentes de diferentes nacionalidades, que arribaron a las costas de la isla de Cozumel.

M/S Norwegian Prima, MSC Meraviglia, Radiance of the Seas, M/S Disney Fantasy, Carnival Vista, M/S Ruby Princess, M/S Carnival Glory y M/S Adventure of the Seas, son alguno de los tantos cruceros que han programado su arribo durante esta primera semana de enero del 2023.

Estas embarcaciones partieron de tres principales nacionalidades: Estados Unidos, Francia y Suiza. Trayendo consigo a los primeros 78 mil 634 pasajeros del 2023, únicamente en la isla de Cozumel.

Para más noticias sobre Quintana Roo da clic aquí.