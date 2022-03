Titular del IMD de Solidaridad hace abuso de autoridad y hostigamiento

Con prepotencia, abuso de autoridad y hostigamiento es señalado el actuar del director del Instituto Municipal del Deporte (IMD) de Solidaridad, Juan Daniel Soto Gómez, faltando así a su compromiso como servidor público en beneficio de la población, así lo mencionó Víctor Reyes Parra, promotor y entrenador físico en la Unidad Deportiva "Mario Villanueva Madrid", de esa demarcación.

Reyes Parra, dijo que hace poco más de 10 años ha ocupado un espacio cerca de las gradas de la Unidad Deportiva, con el objetivo de promover el entrenamiento físico de la población y visitantes. Sin embargo, hoy en día por instrucciones del titular del IMD de Solidaridad, Juan Daniel Soto Gómez pretenden sacarlo del lugar para su supuesto beneficio personal, según mencionó el inconforme.

Estas acciones que atentan y desfavorecen el sustento económico familiar y laboral del denunciante, van en contra del compromiso externado el día de la entrega de su nombramiento que fue realizado de manos de la presidente municipal, Lili Campos.

“Tomo esta encomienda con mucha responsabilidad y con mucho cariño por esta región que me ha dado todo, soy de aquí, conozco a la gente y conozco lo que se necesita para enaltecer al deporte del Municipio, es por ello que me comprometo a dar lo mejor de mí por el bien de Solidaridad.”, mencionó aquél entonces.

A manera de paradoja, el funcionario municipal actúa a su discurso empleado tras recibir su nombramiento, así lo señaló en inconforme.

Victor Reyes agregó que lo que el titular del IMD pretende es sacarlos de cualquier forma del inmueble deportivos.

"Nos mandó a los fiscales, nos dieron seis días, cuando ahorita no hay ni siquiera permisos ni nada, hasta el mes que viene y ya nos están pidiendo un permiso de funcionamiento cuando en el lugar no hay una renta, no hay un contrato”, detalló.