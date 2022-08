Tiktoker Español se queja de que Cancún esta 'inundada' de basura

Un famoso Tiktoker de origen español se sorprendió a llegar a Cancún y notar grandes diferencias con su país, esta situación generó opiniones divididas. Dentro de las diferencias que él señaló hubo buenas y malas.

El usuario ammanuel09, es un joven español que ha recorrido varios países en el mundo, México no fue la excepción, sin embargo él llegó a Cancún, que es una de las pocas ciudades no tradicionales del país, o sea diferente, pero no lo sabía y creyó que todo el territorio es cómo Quintana Roo.

El primero de los señalamientos que él hace es que la ciudad es más sucia que España, eso lo atribuyó a que no hay ningún bote de basura en la calle.

Otro de los aspectos que le emocionó mucho es ver a las combis de transporte público y también presentó los camiones. Aseguró que en España no hay camiones de Coca Cola.

También le llamó la atención fueron los pasos peatonales que él llama cebras pues en ese momento estaban pintados de color verde.

Criticó el parecido de los señalamientos de tránsito con los de Estados Unidos y que las placas de automóviles también se parecen.

Esta situación es demasiado comprensible pues la ciudad de Cancún fue diseñada para recibir al turismo, específicamente al americano. Actualmente hay una diversificación del turismo pero Estados Unidos es el emisor número uno de turistas al país.

En la segunda parte del video habló más de las cosas que le gustaron cómo el precio del transporte y la frecuencia en la que pasan qué es de tres minutos, que los antros tienen espectáculos y que el precio de los productos son mucho más económicos.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram