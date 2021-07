El tigre de bengala que fue visto en la carretera Cancún - Leona Vicario en la entrada al poblado de Francisco May, el pasado sábado 10 de julio, sigue en calidad de desaparecido y hasta la redacción de está nota, las autoridades continúan con su búcqueda, hay posibilidad que el animal no ha comido desde su avistamiento.

En entrevista exclusiva para La Verdad Noticias con Aquileo Cervantes Álvarez, Coordinador Operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos en Benito Juárez, explicó cómo fueron los hechos y confirmó que acuieron al lugar, pero que no hallaron nada, a pesar de implementar operativos en la zona por un pas de horas.

Protección Civil también acudió al lugar de los hechos

Tigre visto en carretera Cancún - Leona Vicario sigue desaparecido

“Desafortunadamente, cuando llegamos nosotros, ya no se encontraba el animal y se procedió a realizar una busqueda a los ardedores, pero no se encontró nada, tampoco se sabía quienes son los propietarios, simplemente que el animalito allá estaba, también se unió a la búsqueda Protección Civily cuidadanos de la zona”, señaló.

Explicó que al no hallar al felino, procedieron a reportar los hechos ante la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, para que se hicieran cargo del caso, pero recalcó que hasta la hora de esta entrevista, no ha sido ubicado y recalcó que es un peligro que el animal esté suleto, pues puede ser que lleva días sin comer.

“Debido a la situación de peligro que hay, cuando tienene hambre son muy peligrosos”, dijo.

Destacó que, existe una versión no oficial, en el que se dice que los presuntos propietarios ya acudieron al sitio y desde el sábado no han parado con la búsqueda, además descartó que el tigre no pudo haber escapado de un zoológico o de algún centro, sino que pudo ser de una casa habitación, donde los dueños lo tenían en cautiverio.

“Se ve que el animalito está domésticado, porque no atacó a andie, estaba tranquilo y se veía que ya había comido, la cuestión es que ya lleva dos días entre la maleza y no aparentemente no ha comido nada, los habitantes de la zona corren el riego de ser atacados”, subrayó.

Siguen buscando al animal

Por último, recalcó que como Cuerpos de Emergencias están alertas y atentos han una llamada de auxilio o de apoyo para atrapar al felino, “estamos al pendiente para cualquier tipo de situación que se no svuelva a requerir de nueva cuenta para realizar alguna búsqueda o si ya ha sido localizado, también para atraparlo”, concluyó.

Lee más notas en La Verdad Noticias.