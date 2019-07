Tiene fe Mario Villanueva de que AMLO le conceda su libertad

El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, tras cumplir 18 años encarcelado, actualmente en Chetumal, tiene fe de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le conceda su libertad.

El ex mandatario a través de su cuenta oficial de Facebook celebró su cumpleaños número 71, de los cuales ha vivido encarcelado desde hace 18 años, en diferentes penales del país, hasta su reciente traslado en junio de 2018 al Centro de Reinserción Social (Cereso) en Chetumal, donde actualmente continúa su proceso penal por lavado de dinero.

A través de la red social aprovechó para dirigir una carta y mensaje de agradecimiento a las personas que lo apoyan e informar que continúa con tratamiento médico en la clínica Campestre de Chetumal

“Los diputados del Congreso del Estado por unanimidad me declararon inocente, confirmando que los hechos ilícitos que me atribuyeron son falsos, que fueron fabricados”, escribió Mario Villanueva Madrid en una carta difundida en su red social.

En la carta el ex mandatario sostiene que a pesar de que el congreso local se manifestó a su favor continuará privado de la libertad ya que aún falta que el caso sea atendido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“No obstante que se ha probado mi inocencia en el Congreso del Estado, seguiré privado de mi libertad porque falta un trámite, el cual corresponde resolver al presidente Andrés Manuel López Obrador. En el estoy depositando mi fe, con la esperanza de la pronta libertad, pues ha manifestado que se me otorgará la justicia que me había sido negada por gobierno anteriores”, expresó el ex mandatario.

En septiembre del año pasado, el ex gobernador de Quintana Roo mandó una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que desde inicios de su gobierno manejó de manera pública la política de amnistía a presos políticos. En la carta expone a detalle los años ha pasado en diferentes penales tanto en Estados Unidos y en México, por lo que solicitó apoyo para que se le haga justicia y se atienda su caso.