Tiene Quintana Roo nueve especies al borde de la extinción.

Sabal gretherae, una palma endémica de Kantunilkín.

Mapaches, tejones, pájaros, ratones, peces y otros habitantes de las cuevas de Quintana Roo están a un paso de la extinción, alertó el biólogo Roberto Rojo, director del Planetario Sayab en Playa del Carmen y destacó que el caso de Cozumel es el más grave.

“En el estado de Quintana Roo tenemos una gran biodiversidad (...) y al ser un estado muy nuevo no ha tenido el suficiente grado de investigación como sí han tenido en otros estados por lo que desconocemos mucho de las especies que viven aquí”, comentó el biólogo.

En entrevista, explicó que muchas de estas especies son consideradas “especies bandera” debido a que alrededor de ellas, otras muchas se desarrollan y crecen exitosamente, citó el caso del jaguar que al protegerle se beneficia la selva y otras especies que conviven con él.

“La gran mayoría de los habitantes de Quintana Roo no conocemos estas especies y ese es un grave problema porque si no las conocemos no las podemos cuidar y al ser especies endémicas y o microendémicas, es decir que solo habitan en una isla o una cueva corren gran riesgo de desaparecer para siempre”, alertó.

Remipedios.

Los habitantes de las cuevas

Tres especies de habitantes de las cuevas llamados remipedios, ya existían en Quintana Roo desde antes que aparecieran las aves o las flores, y hace 20 años se re descubrieron. Se trata, explica el biólogo Roberto Rojo, de seres vivos parecidos a ciempiés y de los que uno en particular tiene la característica de inyectar un veneno a sus víctimas para alimentarse.

“Son únicos porque habitan ecosistemas particulares, son únicos porque uno de ellos es venenoso y no afecta al ser humano, es un veneno que no es peligroso, pero que sí es muy importante porque son los únicos crustáceos con veneno en el mundo”.

Fotos cortesía.

El caso de Cozumel

El segundo sitio lo ocupa un ratón, tan amenazado como la vaquita marina, se trata del “ratón cosechero de Cozumel”, le siguen el mapache pigmeo, el tejón norteño y el pájaro cuitlacoche; también hay una planta, la Sabal gretherae, una palma endémica de Kantunilkín y que no existe en ninguna otra parte del mundo.

“En una película que grabaron en 1971 en Cozumel llevaron boas y en la isla no había boas, aquí en el continente sí, pero en Cozumel no. Termina la película y dejan a las boas en la isla, pues esas boas han causado graves problemas a la diversidad de Cozumel y entre ellos la casi extinción del pájaro cuitlacoche de Cozumel”, señaló el experto.

Bolín de laguna Chichankanab.

El peligro de Chichankanab

Según el también director del Planetario Sayab, cerca de la frontera con Yucatán existe una laguna llamada Chichankanab en donde se han descubierto seis especies de peces que solo viven ahí y en ninguna otra parte del mundo, se llaman bolines.

“Estos bolines habitan ahí; si a alguien se le ocurre meter una carpa o tilapia que son súper depredadores muy probablemente acaben con las especies, entonces son especies muy frágiles que no tienen opción de moverse a otro lado y en la delegación de Leona Vicario existe una mojarra única en el mundo”.

Las amenazas

Al cuestionarle sobre las razones de la extinción, la respuesta del biólogo no deja de sorprender, independientemente de las grandes situaciones como el cambio climático, la deforestación, la cacería o los contaminantes; en Quintana Roo los problemas son gatos y perros.

Biólogo Roberto Rojo.

“Si no cuidamos a nuestras mascotas se pueden convertir en una grave amenaza a la biodiversidad. Hoy se sabe que los gatos han extinguido alrededor del mundo a 22 especies de animales y con seguridad los gatos callejeros han extinguido más de 50 especies.

Cuando los dejamos libres que vaguen en la noche y pensamos ‘no pasa nada’, llega el gatito buena onda y no sabemos que ya mató treinta animalitos esa noche; los perros si no los cuidamos no solo atacan la fauna local sino que también transmiten enfermedades”, afirmó.

Las principales amenazas.

Finalmente Roberto Rojo enfatizó que otras especies acostumbradas al ser humano como el zanate o la paloma turca se están convirtiendo en un dolor de cabeza. “Pueden ser un grave peligro para las especies locales, compitiendo directamente por espacios y por comida, además molestando y moviendo a las especies locales. La acuacultura, cuando se arrojan a los cenotes especies como mojarras o tilapias acabarán con todas las especies locales”, concluyó.

Las reglas del ambientalista quintanarroense

1 Aprender sobre la diversidad de Quintana Roo.

2 Aprender cómo la podemos cuidar.

3 Hacernos responsables de su vida y permanencia en el planeta tierra.