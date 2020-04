Tiendas departamentales en Cancún tras deudores, pese a contingencia y desempleo

A través de las redes sociales y a denuncias que hicieron llegar a LA VERDAD, clientes de las famosa tiendas departamentales en Cancún, están pidiendo el pago mensual de tarjetas o pago de productos comprados a crédito, pero los clientes se quejan, pues la mayoría perdió el trabajo por la contingencia sanitaria.

La mayoría de los afectados mencionaron a la empresa Elektra, pues está empresa es la que más está “hostigando” a sus clientes a pasar a pagar, ya que las demás tiendas departamentales, como Coppel, Liverpool, Chapur, entre otros, al hablar y expresar sus dificultades de pagar, aplazan los pagos, aunque no siempre será así.

Tal vez te interese: Cero tolerancia a incitadores al saqueo: Fiscal

Tiendas departamentales en Cancún tras deudores, pese a contingencia y desempleo

Según la señora Raquel, a pesar de hablar por teléfono y expresarle la situación a los supuestos encargados del Elektra, el cual está viviendo, pues fue despedida de su empleo en la Riviera Maya, estos le dijeron que tiene que pagar, sino los intereses iban a seguir subiendo, por ello es que pide la intervención del gobierno.

A pesar del desempleo masivo, tiendas departamentales exigen los pagos mensuales

“Es triste, porque yo ya no tengo ingresos, pues me despidieron y lo poco ahorrado que tengo es para sobrevivir en este tiempo de cuarentena, es decir para la comida, pero ya no tengo más, lo único que pido es que no me cobren intereses y me aplacen los pagos hasta que pase todo esto y consiga trabajo”, dijo.

Más notas de Quintana Roo aquí

Tiendas departamentales en Cancún tras deudores, pese a contingencia y desempleo

Asi como esta persona, existen miles y miles de ciudadanos que piden ayuda del gobierno, pues muchos de ellos perdieron su trabajo, aunque también hay aquellos que sólo se aprovechan de la situación y dicen que no tienen trabajo con tal de evadir el pago mensual de sus tarjetas departamentales.

Hasta el momento se desconoce si el gobierno de Carlos Joaquín o del mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, brindarán apoyo a estar personas desempleadas y que tiene que pagar mensualmente una deuda a las tiendas departamentales, lo cierto es que si habrá apoyo para las microempresas.