Tianguis vulnerables ante mercancía de contrabando

Carlos Matus/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Tianguis vulnerables ante mercancía de contrabando. No se puede garantizar la procedencia de la mercancía navideña que es vendida en los tianguis de Cancún, por lo que esta podría no cumplir con las normas de seguridad, debido a que esto es responsabilidad de los vendedores, aseveró Melitón Ortega García, líder de la Unión de Tianguista de Cancún. El dirigente señaló que durante la temporada decembrina se presenta un incremento de hasta el 30% de vendedores en los seis tianguis que se colocan a lo largo de la semana en diversos puntos de Cancún.

“Muchos aprovechan esta temporada para poder vender productos y nosotros solo verificamos que todo esté en orden con el espacio y el lugar, más no revisamos la procedencia de sus productos”, aseveró.

Esto deja vulnerable a que en estos centros de venta se ofrezcan productos que no cumplan con las normas de calidad y que puedan ser potencialmente peligrosos de usar, como lo son las series de focos navideños, expresó una fuente de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Derivado de esto, Melitón Ortega expresó que desde el 2015 se han dado facilidades para que inspectores de Cofepris, Procuraduría Federal del Consumidor (Profepa), Dirección de Comercio en la Vía Pública, entre otras autoridades, puedan realizar operativos para detectar productos que puedan representar un riesgo. De acuerdo a Protección Civil Municipal, entre el 2015 y el 2016 se estima se presentaron ocho incidentes relacionados a chispazos e incendios derivado de luces navideñas en mal estado o de mala calidad. Melitón Ortega señaló que no pueden evitar la venta de este tipo de productos, pues no es su responsabilidad, pero invita a los usuarios a verificar calidad de los productos que adquieran.