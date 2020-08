Testimonios; alcoholismo golpea a jóvenes de Playa del Carmen.

El Grupo Independencia de Alcohólicos Anónimos en el fraccionamiento de Villas del Sol en Playa del Carmen es diferente a muchas agrupaciones, aquí hay más jóvenes y dos de ellos narran las experiencias que los llevaron a convertirse en alcohólicos a temprana edad, cómo conocieron la agrupación y sobre todo cómo se han sobrepuesto a una enfermedad que cada día cobra la vida de cientos en el país.

"Yo llegué a la edad de 25 años y llegue porque en una noche tranquila de copas salí con los amigos y me golpearon hasta el borde de la muerte en un bar. Por esa misma noche llegue a Alcohólico Anónimos, esta agrupación me enseñó a vivir nuevamente, la cual fue poco a poco, comencé a vivir algo que nunca había experimentado en la cual me ha liberado de la obsesión de beber y de drogarme", fue uno de los testimonios, el de "Dariel", joven alcohólico.

Muchas veces pensamos que no hay una salida para dejar el alcohol o las drogas, dijo el joven, sin embargo al acercarse a un grupo la vida cambia solo si se está decidido.

Alcohol ayudaba a obtener aprobación de los amigos

"La edad en que llegué a Alcohólicos Anónimos fue a los 19 años de edad por mi manera descontrolada de beber y también por mi manera descontrolada de vivir en la sociedad, tuve una riña a golpes y tenía muchos problemas interpersonales con mi novia, en la escuela, con mi familia, era una persona muy ingobernable que con una copa en la mano detrozaba lo que encontrara en el camino, debido a eso me pasaron el mensaje a los 18 años, pero logro integrarme a los 19 a Alcohólicos Anónimos", comentó "Manuel".

Dijo que la vida sin alcohol no es aburrida y señaló que jóvenes como él, buscan en el alcohol y las drogas una fuga sus problemas, a su manera de pensar y las situaciones que pasan, para más tarde buscar una fuga en el alcoholismo. Reconoció que como joven se busca la aprobación de los amigos, el compañerismo o la camaradería y al no encontrarla el alcohol viene a reemplazar como si se tratara de una fuga.

Agregó que hoy en día, no cambiaría su vida por la que tenía antes de llegar a AA, e invitó a los jóvenes que crean tener problemas con el alcohol o las drogas pueden ingresar sin pena ni orgullo a cualquier grupo en donde vean un logotipo de AA, sitios en donde encontrarán ayuda y en donde se les atenderá de la mejor manera y serán las personas más importantes.

Finalmente ambos jóvenes invitaron a otros a integrarse al grupo Independencia ubicado en el fraccionamiento Villas del Sol en Playa del Carmen, con horario de 9:00 a 10:30 de la mañana y de 21:00 horas a 22:30.

