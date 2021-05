Terror en Bacalar de que cierren aeropuerto de Chetumal por COVID-19.

El representante de la Asociación de Hoteles en Bacalar, Enrique Bautista, manifestó preocupación de que el avance de casos de COVID-19 ponga en riesgo la operatividad del aeropuerto de Chetumal y la llegada de turistas a la zona sur del Estado.

El dirigente de los hoteleros en el llamado Pueblo Mágico reconoció que existe incertidumbre en el sector ante las contantes advertencias de que, en cualquier momento, se retrocede a color rojo en el Semáforo Epidemiológico.

Lo anterior, porque generaría más pérdidas económicas a los empresarios, más desempleo y ampliaría el número de centros de hospedaje que cerrarían sus puertas de manera definitiva.

Desde su punto de vista, no habría manera de recuperar la economía en caso de que se retroceda en el Semáforo Epidemiológico.

Estar a un paso del color rojo no es un buen augurio y seguiríamos siendo los más afectados. No logramos reponernos de la caótica crisis económica en la que nos ha sumido la pandemia al no generar ingresos para mantener nuestros negocios ni el pago de personal ni de impuestos.