Terrible incendio de una bodega en la región 101 de Cancún

Redacción / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- ¡Terrible incendio sacudió a la región 101 de Cancún! La madrugada de este sábado un incendio consumió un bazar que se encontraba ubicado en la región 101 de Cancún, sobre la avenida Lopez Portillo.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, pero desgraciadamente todo el bazar quedo consumido por las intensas llamadas. El bazar ubicado en la avenida López Portillo de dos pisos se comenzó a incendiar al rededor de las 3:00 AM, por lo que de manera inmediata se dio el reporte el número de emergencias 911, hasta donde llegaron los elementos de la Policía municipal y del H. Cuerpo de Bomberos, además de elementos de tránsito, los cuales acordonaron el área, mientras los bomberos trataban de apagar el incendio.Las llamas eran tantas que se tuvo que solicitar el apoyo de una empresa particular para poder terminar con el incendio y evitar que las llamas alcanzaran algunas viviendas cercanas a este bazar. Por fortuna el incendio pudo ser controlado y no se reportaron lesionados, sólo perdidas materiales y la perdida total del bazar quien fue completamente consumido por el fuego.