Pareciera un juego o una “Fake News”, pero no, es la pura verdad; en menos de 24 horas dos mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el estado de Quintana Roo, de las cuales una fue vista por última vez en Cancún y la otra en Playa del Carmen, ambas hasta la redacción de esta nota, no han sido localizadas.

De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, los dos casos apenas fueron reportados ante la autoridad, el primer caso se registró el pasado 23 de febrero de 2021, se trata de la joven Verónica López Solis, de 27 años de edad, lleva nueve días fuera de casa y nadie sabe de su paradero.

Aún no han sido localizadas

¡Terrible! En 24 horas, reportan la desaparición de dos mujeres en Quintana Roo

Verónica es de tez clara, complexión regular, cabello teñido de castaño claro, lacio y largo hasta debajo de los hombros, estatura 1.60 metros aprox., peso 75 kilos y como señas particulares, tiene uñas de acrílico de color rosa, además al momento de su desapracición vestía top floreado de playa de color verde limón y short de playa.

La segunda mujer que fue reportada como desaparecida es Sabrina Ruiz Gonzalez, de 20 años de edad, fue vista por última vez el 27 de febrero, pero fue apenas hoy 4 de marzo, que denunciaron el hecho ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, desapareció en Playa del Carmen.

La investigaciones continúan

Sabrina es de tez clara, complexión delgada, estatura 1.64 centímetros aproximadamente, peso 60 kilos aprox. y como señas particulares tiene un tatuaje Hello Kitty en su mano derecha, sin embargo la FGE no detalló cómo iba vestida al momento de su desaparición, lo cierto es que hasta este momento no ha sido localizada, lleva cinco días fuera de casa.

Por último, la autoridad correspondiente ya emitió los respectivos protocolos Alba, así como proporcionó los siguientes número telefónicos para cualquier información que logre dar con el paradero de las dos mujeres, 8817150 ext. 2130 o el 9848730163, las vidas de las damas podrían estar en peligro al ser víctimas de algún delito. La Verdad Noticias.

