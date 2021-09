“Tenemos miedo de salir a trabajar”: taxistas de Cancún piden mayor seguridad

Más de 100 vehículos del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo acudieron al kilómetro 0 de la Zona Hotelera de Cancún, así como a sus alrededores para bloquear las calles, esto con la finalidad de ser escuchados por las autoridades municipales, estatales e incluso federales, ya que, según ellos, están siendo víctimas de la delincuencia, además piden la destitución del director de la Policía Turística.

En entrevista con uno de los afectados, quien por temor no quiso proporcionar sus datos, mencionó que ha sabido de casos de compañeros que han sido levantados y que no tienen nada que ver o que están en malos pasos y culpó a las autoridades de los tres niveles de gobierno de no hacer su trabajo.

Culpan a los gobiernos

"Están levantando a compañeros que ni siquiera nos dedicamos en malos pasos, incluso son compañeros que trabajan en la ciudad, es decir en el pueblo, ni son aquellos que trabajan en la zona hotelera, allí tal vez hay más ingresos, pero aún así, tenemos unidades patrullando, pero de qué sirve. Aquí el problema está en el gobierno, no solo municipal, sino estatal y federal”, dijo.

Señaló que además de temer por sus vidas, temen por la vida de los cancunenses, así como el ingreso de los mismos; afirman que Cancún podría llegar a ser un Acapulco o peor, donde el turista no quiera venir a este destino por temor a ser víctima de algún delito.

“Cada día Cancún es un desastre, seguramente ya vamos a superar a acapulco, a donde vamos a parar, esperemos no llegar a una ciudad no ya no haya turismo e ingresos por causa de la inseguridad, queremos que los policías trabajen, no nosotros tenemos que hacer el trabajo de ellos, yo llevo más de 40 años viviendo aquí en Cancún y de 10 años hasta hoy la delincuencia ha incrementado”, enfatizó.

Es de mencionar que este bloqueo inició a las 14:00 horas de este martes 14 de agosto y fue liberado alrededor de las 16:20 horas, esto luego de que autoridades municipales mencionaron que iban a llegar grúas para remolcar las unidades y llevarlos al corralón, así lo dijo la Secretaria General del Ayuntamiento Benito Juárez, Flor Ruiz.

Tráfico vial en varios puntos de Cancún por bloqueo de taxistas

Durante el cierre de calles, elementos de la Policía de Tránsito Municipal estuvieron desviando a los conductores del kilómetro 0, epicentro del bloqueo, pero esto generó un congestionamiento vial en las siguientes avenidas principales, Yaxchilán, Xcaret, Coba, Uxmal, Tulum, Bonampak y Sayil.

En dichas zonas, ciudadanos manifestaron su inconformidad, incluso algunos agredieron verbalmente a los oficiales, quienes realizaban su trabajo, un oficial quien habló para La Verdad Noticias, mencionó que cuando hay una movilización, manifestación o bloqueos como estos, siempre habrá este tipo de confrontaciones.

Amenazas y ataques en los últimos días hacia los taxistas

Del 1 de septiembre a la fecha, alrededor de cuatro ataques se han registrado contra estos operadores en la ciudad de Cancún y más de cuatro narcomantas, amenazando a todos los que laboran en sitios de plazas comerciales, supermercados y hasta en hoteles, además, en dichas mantas se mencionan nombres.

El último ataque fue en la Supermanzana 107, manzana manzana 58, calle Galarde, fraccionamiento Urbi Villas Del Rey, el pasado domingo 12 de septiembre, donde la unidad con número económico 0067 sufrió un impacto de bala y que momentos después, la Policía Quintana Roo detuvo a dos de los cuatro presuntos culpables, quienes también huyeron a bordo de taxis.

Hasta el momento ninguna autoridad ha mencionado algo al respecto sobre las acusaciones que hacen los conductores, como los levantones, cobro de cuotas, amenazas, extorsiones y demás, incluso se dice que no ha habido ningún acercamiento entre los afectados y autoridades con respecto a ello. Lo cierto es que los ruleteros viven con temor al salir a trabajar.

