Temporada de huracanes: Advierten de una zona de inestabilidad

La temporada “alta” de huracanes es en los meses de agosto, septiembre y octubre, pero desde estas fechas comienzan a generarse zonas inestables que provienen de África y se internan en el océano Atlántico tomando fuerza y organización para cuando llegan al Mar Caribe.

“Quintanarroenses, se prevé el desarrollo de una zona de inestabilidad al oeste de las costas de África, con 20 por ciento de probabilidad de evolucionar a un sistema ciclónico en 5 días. Mantenemos vigilancia permanente”, señaló Carlos Joaquín Gobernador del Estado.

Por el momento no hay trayectorias oficiales en sus señalamientos. El Centro Nacional de Huracanes indicó que la zona inestable se moverá hacia el oeste. No hay un centro definido aún y tampoco ha sido designado como Invest. Por lo que, no hay una ruta oficial aún.

¿Cuáles son las fechas de la Temporada de huracanes?

La onda tropical que está en observación viaje hacia el oeste durante estos días

“Una alta presión en el Atlántico norte hará que la onda tropical que está en observación viaje hacia el oeste durante estos días”, compartió Franklin Arceo pronosticador de clima.

La temporada de huracanes culminará el 30 de noviembre y se espera una temporada activa de huracanes en el Atlántico, la parte de la temporada más activa son de los meses de agosto a octubre. El huracán Wilma de 2005 sucedió en el mes de octubre y ha sido el fenómeno más peligroso de las últimas dos décadas para la zona norte de Quintana Roo.

