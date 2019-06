Temporada baja “prueba de fuego” para Cancún por el sargazo

La llegada de sargazo a playas de Cancún, aunado a la baja promoción turística del destino pone en riesgo la ocupación hotelera para la temporada más baja del año correspondiente a septiembre, octubre y noviembre, comentó el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC), Roberto Cintrón Gómez, por lo que se espera que baje a 65% la ocupación para ese período y en casos más graves algunos hoteles podrían tener menos ocupación y regresar a la práctica de enviar a descanso obligatorio a trabajadores, por lo que advirtió que el tema del sargazo debe ser prioritario y confían en la estrategia que aplicará el Gobierno Federal y Estatal para evitar la racha difícil.

“Va a ser la prueba de fuego, septiembre, octubre y noviembre, porque si para julio y agosto tuvimos que bajar tarifas, imagínate los niveles que ya estamos manejando para septiembre, octubre y noviembre, que son niveles tarifarios que no habíamos visto en muchos años”, dijo el presidente de la AHC.

Para la temporada de verano los hoteleros en Cancún bajaron sus tarifas entre un 15 y 20% esto para recuperar la temporada, ya que se registró una baja en las reservaciones y esperan que entrando la temporada de verano en julio se recupere pero con precios más bajos.

“Si estamos recuperando esas reservaciones pero a un precio mucho menor por lo tanto la derrama es mucho menor, no ha sido por esfuerzos de promoción institucional. Esperemos que no regresemos a los denominados septihambre, pudiera llegar a suceder si en la medida van transcurriendo los meses nos vamos acercando a septiembre, y no se tomaron las medidas oportunas por parte de muchas cadenas hoteleras, que estoy seguro que si se hizo y esa medida oportuna pues es salir a promover y bajar tus tarifas”, aseveró el líder hotelero.

En el marco del Encuentro de Alto Nivel para Atención de Sargazo en el Gran Caribe, el presidente de la AHC sostuvo que el tema del sargazo no es un problema menor, ya que asistieron 12 de los 19 países invitados para atender la problemática ambiental que trae consecuencias a la economía de cada país y en a nivel local afectaciones a la productividad hotelera en Cancún y otros destinos de Quintana Roo.

Cintrón Gómez dijo que están en comunicación con la Secretaría de Marina (SEMAR) para el desarrollo de las estrategias de contención del sargazo, y fue buena decisión a nivel federal de encargarles la estrategia a la Marina, ya que de esa forma se evitaría las problemáticas de falta de transparencia en los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), dinero que se utilizaba para la limpieza y recoja de la macro alga en pasadas administraciones gubernamentales.

“Desde que el presidente hizo el anuncio de que iba a ser la Secretaría de Marina la que se iba a hacer cargo en este tema aplaudimos esa decisión fue algo que no se le había ocurrido a nadie antes, que buena decisión del presidente porque no solamente es el tema del Fonden, que el Fonden tal vez es la punta del iceberg, ya había demasiada especulación ante el tema de proveeduría para la limpieza y recoja del sargazo, inclusive fue en el inter en el que medios de comunicación estuvieron atacando a la empresa Escudo del Caribe, fue una súper decisión. El secretario de Marina ha hecho una extraordinaria labor, es práctico, y en el momento toma decisiones para ejecutarse a corto plazo”, dijo Cintrón Gómez.

Roberto Cintrón, presidente de la AHC.

El líder hotelero comentó que los empresarios han realizado esfuerzos para contener el arribo de sargazo como la compra de barreras, que en promedio el metro lineal tiene un costo de mil dólares, además de transportación de la macro alga a los sitios de disposición final. Dio como ejemplo que algunos hoteles de Cancún están gastando en promedio 8 millones de pesos mensuales por la limpieza de 2.8 kilómetros de arenales, y aunado a los gastos de operación, bajar las tarifas, y el incremento de insumos de agua, luz y mantenimiento, la temporada baja podría ocasionar que envíen a descanso a trabajadores, sin embargo, con las estrategias contra el sargazo esperan no sea negativa la situación.

En cuanto a la promoción turística, agregó que si existían situaciones de corrupción al interior, lo más factible era resolverlos y no eliminar el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), ya que esa decisión debilitó a los destinos turísticos

“De plano nos quitó la bicicleta con la que venías pedaleando la promoción del país”, dijo Cintrón Gómez.