Temor por cortocircuito en poste de luz del parque de la Sm 15 en Cancún

Un cortocircuito en el registro de un poste de luz está causando temor entre vecinos de la Supermanzana 15 de Cancún por ser una zona muy concurrida. Denuncian que las autoridades del Ayuntamiento Benito Juárez no han hecho caso y el problema tiene más de un mes.



Este poste de luz se encuentra dentro del parque GAIA

El comité de vecinos ya se ha reunido en varias ocasiones

"El comité de vecinos ya se ha reunido en varias ocasiones y también lo ha denunciado en varias ocasiones, pero el Ayuntamiento no dice, ni hace nada, ya lo han reportado incluso a la CFE, pero ellos nos canalizan con el municipio. No creo que hagan algo", dice el encargado de vigilar el parque. No quiso dar su nombre.

Comentó que el cortocircuito se presenta más, cuando llueve y se riegan los árboles, poniendo en peligro a los animales y personas que acuden al parque a realizar ejercicio. Aunado a ello se suma el deterioro del poste, la base está completamente oxidada.

"Este poste, el 52562, es el más afectado de todo el parque y desde hace un mes sigue igual, nadie quiere mover un dedo por este problema, lo dejan a la suerte de los vecinos, de hecho uno de los residentes tuvo que encintar los cables para para evitar que siga el cortocircuito, pero no servirá de mucho", expresó.

Carmen Baez, vecina, solicita la inmediata atención de las autoridades para evitar un accidente o tragedia. "Se agradece la intervención", comentó. Ella, a través de un video, mostró el cortocircuito, de cómo los cables se pegaban.

