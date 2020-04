“Temo más no comer, que al coronavirus”, taxista de Cancún en tiempos de cuarentena

La llegada del Covid-19 a Cancún cambió por completo la vida de todos sus habitantes, para algunos quedarse en casa para evitar el riesgo de contagiarse, como lo indican las autoridades de salud, es una opción viable al poder realizar su trabajo en desde el hogar, sin embargo, para muchas personas esta no es una posibilidad y necesitan salir todos los días a la calle buscando el sustento familiar.

Esta situación la vida actualmente el señor Ignacio López de 72 años, quien lleva más de tres décadas dedicándose al oficio de taxista en Cancún y con mucha seguridad afirma que le teme más a quedarse sin comer, que contagiarse de Covid-19, motivo por el cual continuará saliendo a bordo de su unidad para poder sostener su hogar como lo hace desde hace mucho tiempo.

“Uno ve las noticias y claro que da miedo esta situación, pero en mi caso me das más miedo quedarme sin comer, dejar sin comer a mi familia, que contagiarme del coronavirus, por eso sigo saliendo a la calle, no por gusto, es más bien por necesidad y lo tendré que seguir haciendo encomendándome a Dios y pensar en que no me va a pasar nada y pues ya si me pasa veremos que hacemos, pero mientras tengo que llevar comida a mi casa”, expresó el trabajador del volante.

Ignacio vive con su hija, además de sus dos pequeños nietos en Villas Otoch Paraíso y diariamente sale a recorrer las calles de Cancún a bordo de su taxi desde muy temprano, pero debido a la pandemia ocasionado por el Covid-19 hoy en día apenas le alcanza para comprar una despensa moderada en el supermercado.

Este taxista aseguró que continuará saliendo a trabajar aunque muchas personas lo critiquen por no quedarse en casa y pidió más compresión para las personas en esta situación.

“Muchos dicen que estamos mal por salir a las calles, que no hacemos caso de las indicaciones, pero no saben que si nos quedamos en casa simplemente no comemos, así de fácil y si ahora está difícil la situación por el coronavirus que nos ha quitado la chamba a los taxistas, imagínese si me resigno y me quedo encerrado”, expresó don Ignacio.