Temen los cancunenses desabasto de medicinas

El pasado 5 de octubre, la dirección del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dio a conocer en la Cámara de Diputados, que a dos años de la firma del convenio de las Oficinas de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) con el Gobierno Federal para la compra de medicamentos, ya no iba a ser requerido el apoyo del organismo internacional.

Este convenio se firmó desde el 29 de octubre del 2021 y fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó la firma del trámite, con el que se haría la compra de medicamentos, a través del apoyo de la Unops y que permanecería vigente hasta el 2024.

Sin embargo, fue Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, quien diera a conocer la rescisión de dicho convenio, pues asegura que la principal problemática ya no es la adquisición de medicamentos, sino la correcta distribución en toda la República Mexicana.

“Ya no vamos a requerir los servicios de la Unops. ¿Por qué?, porque hoy contamos con el total apoyo de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de la Función Pública, del IMSS, del Issste, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de las 32 entidades federativas… Estamos trabajando en mejorar la distribución para que los medicamentos lleguen al paciente, necesitamos que los medicamentos no se queden en los almacenes y en las manos de quienes no los requieren” señaló.

Dejan el encargo a Birmex

Agregó que los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) serán la empresa responsable de coordinar y agilizar el proceso de distribución de los medicamentos en todo el país a través del Sistema Nacional de Distribución.

Para muchos cancunenses, el desabasto de medicamentos sigue siendo una realidad, pues tanto en los hospitales de sector público como en seguridad social, mucho antes de la cancelación de este convenio, el desabasto de medicamentos ha sido una de las principales problemáticas en cuanto al seguimiento de sus tratamientos.

Tal es el caso de Maribel Jiménez de 57 años, que le hace el favor a una conocida para ir por su medicamento, sin embargo, tiene que tomar su tratamiento a medias, porque en el hospital no se cuenta con el esquema completo, y que como a muchas personas, les dan largas para acudir por su tratamiento, según explica Elvia de Cruz de 46 años.

¿Qué opinan los cancunenses?

Elvia de la Cruz Álvarez, 46 años

“Si afecta muchísimo, cuando voy a pedir mi medicamento he escuchado que les dan largas, sobre todo a personas de la tercera edad, pues tambien es muy dificil para nosotros regresa a buscar el medicamento”

Maribel Jiménez, 57 años

“Cómo nos vamos a curar si no hay medicamento, precisamente ahorita vine a buscar un medicamento de una señora y me dijeron que hasta el martes venga yo por el otro medicamento con el que se tiene que complementar el primero… así no avanzamos en la mejoría de la persona”.

Diana Alcocer, 51 años

“Es una negligencia por parte de nuestro gobierno, porque pues no va uno al hospital a quitar tiempo o molestar, es por la necesidad del medicamento, la gente se va a seguir sintiendo más abandonada por parte del gobierno”.

Gloria Flores Ramos, 71 años.

“Yo diría que se tiene que solucionar pronto, porque de lo contrario va a ser muy difícil el controlar las enfermedades, si no se controlan a tiempo por los medicamentos que no hay”

Francisco Luna, 70 años.

“Pues yo que sepa medicamentos si hay, antes si era un monopolio, que era la misma gente del gobierno, pero se decidió comprar con medicina de afuera, pero si supe de casos de que no había medicamentos, porque se encontraron bodegas donde se pudrió la medicina”.

