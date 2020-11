Temen en Cancún a vacuna experimental Covid-19 de Cansino Biologics | Reuters

Luego de que el gobierno federal asignara en Quintana Roo uno de los laboratorios donde se llevarán a cabo los ensayos clínicos de la vacuna experimental china contra el Covid-19, en Cancún las personas temen ser voluntarias, mayormente por la desinformación.

El pasado martes, el director del laboratorio de la Red Osmo -donde se realizarán las pruebas-, Víctor Bórquez López, anunció que Quintana Roo recibiría 1,000 dósis de la vacuna china, al tiempo que dijo, la próxima semana sería lanzada la convocatoria para los voluntarios.

Sin embargo, muy pocas personas se dicen seguras de querer participar en la fase 3 de ensayos clínicos, debido a la información que hay en torno al tema.

Temen ser voluntarios para vacuna Covid-19

Estaban Salas, administrador de una inmobiliaria en Cancún, dijo a La Verdad Noticias que no estaba muy seguro de ser voluntario, pues "no sé si esto (el fármaco) vaya a funcionar", aseguró.

"¿Qué tal si en vez de curarme me acelera la enfermedad?", cuestionó el joven de 29 años.

Originaria de Nuevo León, pero residente en la ciudad de Cancún desde hace tres años, Isis González coincidió con Esteban y también se mostró dudosa a aplicarse la vacuna de manera voluntaria.

"Sé que la enfermedad es peligrosa y por eso me he cuidado, pero la verdad no podría ser voluntaria porque, para empezar, me dan miedo las inyecciones, además de que me da miedo los efectos secundarios que cause", dijo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, en la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por Cansino Biologics, participarán 15 mil voluntarios de los estados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán.

También participarán Guerrero, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México.