Temen a Laura Fernández Piña trabajadores municipales

Empleados del Ayuntamiento de Puerto Morelos consideran que Laura Fernández Piña no ha actuado correctamente en la atención de la pandemia de COVID-19.

Trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Morelos reconocieron que “tienen temor” a las decisiones de la presidente municipal, Laura Fernández Piña, en el que será su regreso a la “nueva normalidad”.

Y es que, según explicaron, desconocen cuáles serán las medidas de protección que implementará la alcaldesa para garantizar que no se contagiarán de COVID-19.

Luego de solicitar que no se omitiera su nombre completo, a fin de no sufrir represalias, empleados del Ayuntamiento manifestaron que no han recibido información de cómo será el retorno a la actividad en la llamada “nueva normalidad”.

¿Recibirán equipo de protección?

En este sentido Miguel, quien atiende al público, manifestó que hasta ahora no sabe si les entregarán equipo como cubrebocas, mascarillas o algún otro tipo de implemento para su protección.

Hablan de proteger a los ciudadanos, pero hasta el momento no han dicho nada de nosotros los trabajadores, señaló.

Por su parte, Juanita, quien también atiende al público, reconoció que no les han proporcionado ningún tipo de curso sobre algún protocolo de atención al público a partir de la “nueva normalidad”.

Los empleados del ayuntamiento de Puerto Morelos desconocen cómo será su retorno a la "nueva normalidad" y si contarán con equipo de protección contra COVID-19.

No sabemos cuántas personas podrán estar dentro de las oficinas o si la gente deberá presentarse de cierta manera, afirmó.

Los empleados municipales consideraron que Laura Fernández Piña no ha actuado de forma adecuada para establecer cómo será el proceso de retorno a la “nueva normalidad” en el Ayuntamiento.

