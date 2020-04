Teme Conducef incremento de endeudamientos con tarjetas de crédito en Cancún por cuarentena

Los despidos registrados en Cancún por el Covid -19 provocan que muchas personas hoy en día no cuenten con el efectivo suficiente para cubrir sus gatos, motivo por el cual podrían hacer un uso desmedido e inadecuado de sus tarjetas de crédito incrementando sus adeudos con las sucursales bancarias buscando aprovechar las condonaciones de hasta cuatro meses anunciadas hace varios días.

De acuerdo a datos revelados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), en Cancún miles de personas cuentan con al menos una tarjeta de crédito, sin embargo, es una minoría la que puede realizar el pago completo de su deuda, evitando de esta manera generar intereses por pago mínimo.

Las deudas bancarias pueden incrementar en cuarentena

Al respecto autoridades de la Condusef, en Cancún señalaron que esta situación ocurre cuando las personas no saben realmente cómo manejar una tarjeta de crédito y la toman como una extensión de sus quincenas, pero al no contar con una debido a la cuarentena, deciden utilizar su plástico como si fuera dinero en efectivo, pero deben de recordar que si ese fuera el caso sería un préstamo por parte del banco.

“Este es un fenómeno social porque muchas personas actualmente no tienen trabajo debido al Covid-19 y en para sobrevivir la cuarentena necesitan dinero para poder comprar sus cosas y al no tener dinero en efectivo, es decir, no recibir quincena, pueden utilizar de manera desmedida su tarjeta de crédito aumentando su deuda con el banco, ese es el riesgo”, comentaron.

Indicaron que al concluir la cuarentena se pueden disparar las quejas ciudadanas debido a los cargos bancarios registrados en sus recibos, sin embargo, en caso de haber realizado muchos gastos utilizando el plástico tendrán que pagar su deuda.

Derivado de lo anterior la Condusef pidió a los ciudadanos controlar sus gastos y evitar caer en desesperación en caso de no tener efectivo, de lo contrario se pueden endeudar de manera preocupante.