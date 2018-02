Telesecundarias de Chetumal enfrentan severos problemas en infraestructura

Las escuelas del sistema Telesecundaria, enfrentan severos problemas en materia de infraestructura en la entidad, en especial las ubicadas en la zona norte de la entidad.

Son tantas las carencias, que la propia secretaria de Educación de Quintana Roo, Ana Vázquez Jiménez, reconoció que no existe un censo sobre el número total de escuelas y sus necesidades para hacerlas funcionales.

En este contexto, consideró que el 50 por ciento de las telesecundarias existentes en el Estado enfrentan deficiencias como falta de señal de internet, elemento fundamental para su operatividad, mobiliario y capacitación para los docentes.

Ana Vázquez consideró que las telesecundarias son las que más rezago enfrentan dentro del sistema educativo, como consecuencia de que la gran mayoría se ubican la zona rural, muy lejos de las principales ciudades. Insistió en que no existe ni siquiera un censo real sobre el número de planteles y mucho menos un diagnóstico minucioso para conocer a fondo sus necesidades. Sin embargo, la titular de la SEQ aclaró que no se trata de un problema reciente, pues la desatención data de hace, al menos, una década, ya que las anteriores administraciones gubernamentales no canalizaron el caso al Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo.

Confió en que, con la gestión de recursos federales y estatales, puedan subsanar las deficiencias, aunque obviamente no sería en el corto plazo.

¿Qué es una telesecundaria?

Es un modelo educativo que integra diferentes estrategias de aprendizaje centradas en el uso de la televisión educativa y en módulos de aprendizaje en el aula, dirigida a niños y jóvenes de las zonas rurales del país, permitiéndoles continuar y completar su educación básica secundaria. El programa se organiza en una escuela de educación básica primaria principalmente o se hacen círculos de estudio. Los niños y jóvenes estudian a partir de programas de televisión educativos, módulos de aprendizaje para cada área y cada grado (de sexto a noveno); el uso del laboratorio básico de ciencias naturales y educación ambiental y una biblioteca escolar.

A través del canal de televisión, se transmite la programática conformada por los programas curriculares divididos en asignaturas de los tres grados escolares de este nivel educativo que se requieren para poder obtener el certificado correspondiente.

Tiene una programación complementaria que estimula una educación integral y coadyuva en el desarrollo, esparcimiento e información de las comunidades donde se ubica la telesecundaria.