¿Te robaron tu celular o bici en Playa del Carmen?, la policía podría tenerlo

Los operativos llevados a cabo por la Secretaría Municipal de Seguridad Pública en el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, lograron que celulares y bicicletas fueran recuperadas en diversas diligencias en aquel destino, ahora piden a la ciudadanía acudir a la corporación a reclamar sus equipos, con su debida acreditación.

Hablando de celulares, la corporación recuperó 25, mientras que bicicletas tienen 38, todos están en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, informaron que los únicos horarios de atención serán de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

¿Te robaron tu celular o bici en Playa del Carmen?, la policía podría tenerlo

Detallaron que para reclamar los artículos es necesario presentar un comprobante de compra o documento en el que acredite que la persona es la dueña, de lo contrario, no se le entregará.

Para esta entrega, recalcaron que no tienen definido un tiempo de terminación, pero que, en caso de que no se entreguen todos los artículos o no sean reclamadas, serán destruidas.

¿Te robaron tu celular o bici en Playa del Carmen?, la policía podría tenerlo

La corporación indicó que para más información acudir a las instalaciones de la corporación ubicadas en la colonia Ejidal, sobre la calle Petempich.