Taxistas siguen duplicando sus cuotas, sin denuncia no hay castigos para ellos

La activación económica, se nota claramente en la ciudad de Cancún, las personas comienzan a tener empleos con sus respectivos pagos, sin embargo se han denunciado al servicio de transportes del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, debido a que sus choferes aumentan y hasta duplican los precios sin ninguna justificación.

Cómo se ha denunciado varias veces a través de La Verdad Noticias, el servicio de taxis ha sido señalado como corrupto, pues varios de sus usuarios sostienen que después de la cuarentena los taxistas comenzaron a variar las cuotas sin seguir si quiera las últimas aprobadas y publicadas en el Diario Oficial del Estado.

“Este taxi es un rata, me cobró $100 de la segunda etapa de Villas Otoch hasta la Patagonia. Y todavía me dijo que me estaba cobrando barato que su tarifa es de 150 pesos, tengan cuidado con los taxistas, están cobrando casi lo doble”, advirtió una enojada usuaria de las redes sociales.

“Tomé el taxi en Paseos del Mar hasta la oficina, siempre me cobran de 70 a máximo 90 pesos, sin embargo uno de los taxistas me cobro 120 pesos, sólo porque estaba muy apresurado no me quedé a discutir pero se me hizo una falta de respeto y una exageración de parte de los socios choferes”, dijo otro usuario enojado con los taxis de Cancún.

Estas han sido las últimas dos denuncias que se han publicado a través de este medio de comunicación en donde las víctimas son estafadas por estas personas que conducen los taxis, que sin ningún remordimiento prefieren sangrar los bolsillos de cancunenses que después optan por usar otros servicios como Uber.

Al llamar al número de quejas del Sindicato, nos informaron que lo que se debe realizar ante una situación similar es tomar el nombre del taxista que debe estar en una tarjeta un punto que pueda estar a la vista del cliente, también el número de taxi y comunicarse o asistir directamente a la oficina de la organización.

Como recomendación, es preferible conocer el costo de sus rutas habituales y traer cambio exacto para pagar lo que corresponde y los taxistas no puedan negarse a entregar un cambio en caso de ocurrir un problema mayor.