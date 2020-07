¡Taxistas rebeldes! Descubren a operadores sin cubrebocas en Cancún

A través de las redes sociales, un grupo de taxistas fueron exhibidos, luego de que unas personas que pasaban por el lugar observaron a los operadores, platicando y hasta soltando unas carcajadas, pero lo preocupante es que los conductores no traían cubrebocas, por ello es que decidieron alertar a la población de Cancún sobre estos operadores.

Las fotos fueron difundidas en Facebook y en específico en el grupo llamado, Noticias Cancún al Minuto, dónde en estos momentos tiene cientos y cientos de comentarios negativos, pues se supone que ellos son lo que deberían estar más protegidos, ya que tiene mayor contacto con la gente.

Los taxistas estaban sentados en el IMSS de la avenida Nichupté, donde los taxistas se reúnen para hacer base y esperar a que les caiga un cliente, aunque hay que aclarar que de todos los conductores, uno tenía su mascarilla o protección, pero todos los demás, no, situación que incomodó a muchos usuarios de Facebook.

Hay que destacar que en varias ocasiones operadores, no solo de taxis, sino también de combis y camiones, han sido sorprendidos, tanto no llevando cubrebocas, así como no respetando los protocolos sanitarios que el gobierno federal ha estipulado, sana distancia y cupo limitado de personas a bordo.

El último caso fue el de una combi, que de acuerdo a la publicación la combi de Cancún donde ocurrió este hecho fue la 227-235, TTE 550, esto a pesar de los operativos realizados por autoridades donde han ubicado y sancionado trabajadores del volante al incumplir las medidas sanitarias establecidas.

“Ciudadanos siguen sin respetar las medidas de seguridad para evitar contagios de Covid-19 en el transporte público, en esta foto se ve a una familia sin cubrebocas a bordo de la ruta 227-235 TTE 550. La señora embarazada y además con un hijo menor de edad. Si sigues saliendo de casa sin cubrebocas, sin respetar la sana distancia y sin usar gel antibacterial o sanitizante, la pandemia no terminará pronto”, refiere el texto de la publicación.