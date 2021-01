El secretario del exterior del sindicato de taxistas, Lázaro Cárdenas del Río, Luis Herrera, dio a conocer que han observado que las restricciones sanitarias no son parejas por lo que los integrantes del organismo confirmaron que llevarán a cabo las recomendaciones, pero no por las sanciones, sino por ser un tema de salud y enfatizó que otros tipos de transporte no son tan vigilados como los taxis por lo que pidió piso parejo en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Sí, efectivamente esta situación del Covid-19 no ha sido sencilla para nadie; la sociedad y el sector taxista ha sido de los más afectados en este sentido, con tristeza y con mucha preocupación observamos como regresamos a partir de hoy al semáforo naranja por instrucciones del Ejecutivo Estatal y por supuesto de las autoridades de salud”, comentó Luis Herrera, secretario del exterior del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”.

En entrevista para La Verdad Noticias, el líder taxista confirmó que desde su trinchera reforzarán las medidas preventivas para evitar que la enfermedad continúe avanzando mediante la sanitización de las unidades, uso obligatorio y sin tolerancia del cubrebocas, así como un incremento en la vigilancia de los delegados en los sitios y paraderos de Playa del Carmen para procurar que exista la sana distancia.

Acciones contra la pandemia

“Oficialmente, la capacidad máxima permitida por el Instituto de la Movilidad del Estado es en las combis locales y en las combis foráneas de ocho pasajeros y en los taxis de dos pasajeros, todo eso por supuesto viene a complicar el tema de la operatividad porque sabemos que por ejemplo en los complejos hoteleros es muy raro que se manejen por familias de dos, normalmente vienen familias de tres de cuatro, entonces bueno, estaremos muy pendientes de que los operadores cumplan con las normatividades”, indicó.

Taxistas piden piso parejo con restricciones en semáforo naranja en Playa del Carmen.

Explicó que no por el tema de las sanciones, sino por el tema de salud es que el sindicato se suma a las medidas protocolarias, pero sí enfatizó que las exigencias y rigidez se han volcado sobre el sector taxista, pero no ocurre lo mismo con otros sectores por lo que se mantienen alertas por ejemplo con el tema de las transportadoras, privados, navieras y otros sectores de transporte de personal, por lo que los integrantes del sindicato realizan videograbaciones para evidenciar que no son las mismas indicaciones para todos.

