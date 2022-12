Taxistas muestran su músculo; permanencia de Uber sigue en suspenso

La presión fue demasiada. Unos mil taxistas se arremolinaron frente al Poder Judicial de la Federación desde muy temprano para impedir que los magistrados votaran a favor de que Uber operara formalmente en el estado. Y lo lograron.

Minutos después de las cinco de la mañana, un contingente de aproximadamente 500 unidades llegó a la sede judicial de la avenida Andrés Quintana Roo, en Cancún. Sabían que los magistrados tomarían una decisión que permitiría a la plataforma operar en los 11 municipios, así que se plantaron con pancartas y bocinas, a la espera de que llegaran más operadores de otros municipios.

Las horas pasaban y la presión seguía. Los taxistas exigían la presencia del magistrado federal que decidiría la situación de Uber. A las 11 de la mañana, los ánimos comenzaron a calentarse e intentaron acceder a este recinto jurídico. Las autoridades sindicales pusieron orden y llamaron a la no violencia.

Taxistas muestran su músculo; permanencia de Uber sigue en suspenso

Al mediodía, los taxistas ya habían esperado mucho tiempo. Alguien les llevó tortas y cervezas para aguantar más en la protesta. La avenida estaba saturada y el tráfico bloqueado.

Algunos oficiales de tránsito intentaron intervenir, pero los taxistas se impusieron y los obligaron a escapar. Algunos los persiguieron algunas cuadras para asegurarse de que no volvieran.

La espera afuera parecía eterna y, adentro, los magistrados no decidían. Los taxistas, desesperados, corrieron y golpearon las rejas de seguridad, exigiendo entrar.

Cerca de las cuatro de la tarde, por medio de una transmisión en vivo, los taxistas se enteraron de que la decisión judicial sobre Uber había sido pospuesta, al menos hasta enero. Ellos lo vieron como una victoria.

Poco a poco fueron subiendo a sus unidades y se retiraron. El primer round lo habían ganado, a fuerza de presión.

QUE UBER SEA REGULADO, COMO TODOS

Taxistas muestran su músculo; permanencia de Uber sigue en suspenso

Eleazar Sagredo, líder estatal del Frente Único de Trabajadores al Frente del Volante, señaló que no están en contra de las aplicaciones, sino de aquellas que no quieren regularse bajo la Ley de Movilidad del Estado, como Uber.

“No nos hemos cerrado a que las plataformas trabajen, al contrario, estamos de acuerdo,pero todos en el marco de la ley”, dijo. “Defendemos nuestro patrimonio y el de nuestras familias, hoy más que nunca debemos estar unidos y dejar claro que no permitiremos que, con actos de injusticia, vulneren y afecten a miles de familias que dependen de esta actividad económica”.

Señaló que Uber se quiere escudar, diciendo que no es un servicio de transporte público, sino privado.

“Señores, la ley dice que todo vehículo que ofrece servicios de traslado de un lugar a otro y cobra, es transporte público y tiene que regularse”, dijo.

TENÍAN LISTO UN OPERATIVO

Taxistas muestran su músculo; permanencia de Uber sigue en suspenso

Autoridades de seguridad pública organizaron un operativo en caso de que taxistas de Quintana Roo tomaran las calles de Cancún y de otros lugares, como Playa del Carmen, Tulum y Chetumal.

Rubén Oyarvide Pedrero, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, dijo que se privilegió el diálogo, pero de todas maneras estaban preparados. En redes sociales circuló un supuesto audio en el que taxistas amenazaron con bloquear con palos y piedras las calles principales, incluido el acceso al aeropuerto de Cancún.

Taxistas muestran su músculo; permanencia de Uber sigue en suspenso

La Dirección de Tránsito, a través de su director Ezequiel Góngora, informó que alrededor de 68 elementos, con patrullas y motopatrullas, estuvieron en los operativos de vialidad a las afueras de los juzgados federales y preparados en diferentes puntos de la ciudad. Hubo dispositivos viales en la entrada a zona hotelera, salida a playa del Carmen, salida a Mérida y entrada al aeropuerto.

La Guardia Nacional y el Ejército también estaban listos para intervenir en caso de bloqueo. En los juzgados, más de 10 elementos de Protección Federal estuvieron resguardando el recinto.

EL ASUNTO SE QUEDA EN ESPERA

Taxistas muestran su músculo; permanencia de Uber sigue en suspenso

Los magistrados no tomaron una decisión, así que Uber deberá esperar al menos un mes más. La explicación que dieron es que el proyecto de resolución no se publicó en estrados tres días antes, como lo establece la Ley de Amparo. En este caso sólo fueron dos días, así que no se pudo resolver.

Explicaron que esto se debió a un error en el sistema, ya que el documento fue ingresado el 7 de diciembre, pero apareció publicado apenas el lunes.

Por consiguiente, los asuntos listados con los números 2 y 3, es decir, el amparo en revisión 346-2021 y el incidente en revisión 165-2021, relacionados con Uber, quedaron en espera, hasta nuevo aviso.