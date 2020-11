Taxistas en Cancún se sienten presionados y a la deriva

Los taxistas de la ciudad de Cancún permanecen en este momento en un hermetismo casi total, debido al miedo que les ha provocado las amenazas que se han cumplido respecto a las ejecuciones de los trabajadores del volante, en una sola semana han ejecutado a cinco miembros del Sindicato de Taxistas.

En diversas entrevistas que se realizarían a los taxistas, estos resultaron herméticos, la situación es evidente, los ha censurado el miedo, uno de ellos comentó, por ejemplo, que si hablaba pudiese amanecer sin cabeza al día siguiente, muchos otros trataron de evadir el tema, sin embargo hubo algunos que hablaron por ellos y por sus compañeros respecto a su sentir.

Los taxistas no saben si volverán a casa al terminar el turno

En conclusión los taxistas se sienten preocupados, ansiosos y temerosos de la situación, se coincidió en que la situación económica es arrasadora para este sector, ya que después de la pandemia los recortes de empleos en el estado, el taxi fue el principal medio de transporte que se vio afectado, ahora con la ola de violencia han decidido recortar su horario de trabajo.

Taxistas inseguros en Cancún

Los taxistas mencionaron que se sienten a la deriva respecto al Sindicato de Taxistas, que hasta cierto punto no les ha dado el respaldo que ellos creen necesario ya que como hemos dicho anteriormente han asesinado a cinco taxistas en la última semana, con respecto a las autoridades han mencionado que no reciben apoyo alguno y que la presencia de estos no los hace sentirse seguros.

Planearon una mega huelga pero se retractaron

La ola de asaltos que también se han presentado a este sector económico de la ciudad, los ha hecho más sigilosos y han adecuado medidas de seguridad extrema, la principal es no laboral durante las noches, mantenerse alertas y vigías de su entorno, esta sensación está acabando con la salud mental de los conductores de taxis que incluso han pensado en dejar ese trabajo.